王虎峰：医联体建设进一步规范化与精细化

2020年10月16日，在国家卫健委医政医管局指导下，由人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国片区交流会活动·湖北站在武汉召开。国家卫生健康委医政医管局、湖北省卫生健康委领导，以及260余位县级医院书记、院长、专家参与会议，围绕政策解读、医学人文、管理能力重点建设、学科能力提升等话题进行研讨交流。

会上，中国人民大学医改研究中心主任王虎峰围绕《医疗联合体管理办法（试行）》，从分级诊疗、医防协同以及科学绩效考核等多个方面解读了县域医联体的创新发展。

王虎峰表示，医联体是一项“团体项目”，建设医联体的初衷是完善分级诊疗，使其成为完善分级诊疗过程中的强有力抓手，促进优质医疗资源下沉，从而进一步提升基层医疗服务能力，切实解决基层群众看病难的问题。

2020年7月，国家卫生健康委、国家中医药管理局印发了《医疗联合体管理办法（试行）》，加快推进医联体建设，逐步实现医联体网格化布局管理。王虎峰讲到，《医疗联合体管理办法（试行）》的印发标志着我国医联体、医共体建设进入精细化管理阶段。该文件在坚持以人民健康为中心，坚持医疗医保医药联动改革，坚持政府办医主体责任不变的基础上，创新性的提出了医防协同理念。王虎峰分享到，尤其在疫情防控步入常态化的今天，要强化各级医疗机构疾病防控的职责，将疾病防控机构和医院协同起来,才能更好的为人民健康服务。

“在疫情考验下，大家需要重新认识医联体特别是医共体的价值。”王虎峰表示，《医疗联合体管理办法（试行）》在进一步明确“规划发展、分区包段、防治结合、行业监管”原则的基础上，将医联体建设发展阶段与疫情防控新要求相结合。医联体需要充分发挥公共卫生方面的职能，医联体在传染病防控以及重大突发公共卫生事件处置能力方面，要做应急储备、应急演练工作，加强疫情防治救治能力，通过专科联盟建设提升基层服务能力，做到防治结合。鼓励在医联体建设中加强中西医协同，发挥中医治未病的优势。

此外，王虎峰对《医疗联合体管理办法（试行）》中提出的绩效考核制度进行了解读。他表示，科学的绩效考核是促进政策落实的重要方式。要对医联体进行综合绩效考核，动态调整，并且还要对考核的结果以适当的形式进行公布。具体来讲，为了鼓励牵头单位，将考核结果和医院评审评价、医学中心和区域医疗中心的设置相关联，与此同时，改革现行地区，应将医联体的预防、治疗、管理等环节中的收费与非收费项目进行标化处理，并纳入考核指标。