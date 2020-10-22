清洁牙齿，工具重要还是方法重要？火爆的电动牙刷重点不是“电动”

随着生活水平提高，人们对个护类产品的需求也与日俱增，其中电动牙刷、冲牙器等牙具产品表现较为亮眼。电商平台淘宝的相关数据显示，2017年以来电动牙刷线上销售额增速常年保持在69%以上，2019年第一、二季度同比增速分别高达137%和95%。

对此，近日有专家预测，2020年我国电动牙刷市场规模或超500亿元。

市场如此火爆，但也有人表示质疑：电动牙刷真的有用吗？要想把牙齿清洁好，是工具重要，还是方法重要？针对上述疑问，科技日报记者采访了相关人士。

清洁效果取决于刷牙方式

“牙齿相对开放的面，通常用牙刷或电动牙刷清洁比较好；而牙和牙之间的缝隙，常规用牙线或冲牙器来清洁。”四川大学华西口腔医院口腔健康促进专项行动管理办公室主任尹伟对科技日报记者说，对于清洁牙齿，上述两种方式互为补充。

尹伟说，冲牙器是一种机械性的牙齿清洁辅助工具，在工作时它的冲头会产生脉冲压力，使水流从牙齿的缝隙高速通过，起到清洁作用。而电动牙刷是一种以电能为动力的刷牙工具，它利用高速振动的电动机芯，带动刷头高频旋转，瓦解牙齿表面的牙菌斑，进而起到清洁的作用。

近年来，上述牙具产品的销量，呈现较快增长的趋势。那么，这是否意味着，它们真比一般的牙齿清洁工具好呢？

“清洁效果取决于刷牙方式。不论是用手动牙刷还是电动牙刷，若想达到有效清洁牙齿的目的，都必须把每颗牙齿的每个面，从上到下、从里到外、从前到后都刷到，而且必须刷对位置，才能达到较好的刷牙效果。”尹伟说，如果只是把电动牙刷放在牙齿表面，而不去正确地移动它，那么是不可能把牙刷干净的。同时，寄希望于有电动牙刷就能刷干净牙齿，也是不现实的。

尹伟表示，在同等条件下，因为电动牙刷的震动频率更高，电动牙刷的刷牙效果会优于手动牙刷。此外，电动牙刷可代替传统牙刷刷牙时手部的颤动动作，会让刷牙更轻松。

这些人不宜使用电动牙刷

“我们刷牙最主要的任务，就是清洁牙菌斑堆积的地方，如牙缝和牙齿凹陷的地方以及牙龈和牙根交界的地方。”尹伟说。

牙菌斑是一种细菌性生物膜，如不及时清除牙菌斑，容易引发牙龈炎、牙周炎等口腔类疾病。

用电动牙刷或传统牙刷，都可达到清除牙菌斑的目的，关键是操作方法。

用电动牙刷清洁牙齿时，震颤会自动产生，无需手动，使用者要做的，是按步骤刷牙并把牙刷放对位置。

如果手动刷牙，尹伟推荐成人使用巴氏刷牙法，操作要点之一就是让刷毛与牙齿呈45度角放置，在牙龈沟处快速震颤，起到清除牙菌斑的目的。

尹伟解释道，采用巴氏刷牙法，首先要将牙刷与牙体长轴成45度角放置，将刷毛指向牙齿根尖，然后在牙龈和牙交界处使刷毛一部分进入龈沟，一部分处于龈缘，并尽可能伸入邻间隙内，最后用刷毛前后短距离、水平颤动10次，颤动时牙刷移动约2毫米至3毫米，每次刷2颗到3颗牙。

除此之外，尹伟推荐儿童使用圆弧刷牙法，即将牙刷刷毛放在牙面上画圈圈。“这种刷牙方法小朋友们掌握起来更容易，也更好控制。”他说。

此外，专家提示道，无论是使用电动牙刷，还是使用传统牙刷，挑选适合的工具才更为重要，不要一味追求电动。

“电动牙刷的频率和力度相对固定，儿童如果不能掌握使用方法，容易损伤他们稚嫩的牙龈，甚至可能引发牙周炎、牙齿脱落等问题。儿童若需使用电动牙刷，应选择儿童专用款。”尹伟强调。

“此外，不具备控制牙具能力的人或患有严重口腔疾病的人，都最好不要使用电动牙刷。比如，重度牙周炎患者，其牙齿非常松，牙龈出血一般较为严重，为减轻症状，降低牙刷对牙齿产生的负面影响，最好暂时不用电动牙刷。”尹伟说。（李 迪 本报记者 盛 利）