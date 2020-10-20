新冠病毒能在皮肤上存活9小时

据新华社电 日本研究人员发现，新冠病毒可在人体皮肤上保持活性长达9小时，这一时长是流感病毒的5倍。

法新社18日报道，这项最新研究结果本月发表于《临床传染病》半月刊上。日本研究团队从死亡大约一天的遗体解剖样本中选取皮肤做测试，发现引发流感的病原体可在皮肤上保持活性大约1.8小时，而引发新冠的病毒株存活时间长达9小时。

“相比甲型流感病毒，（新冠病毒）SARS-CoV-2可在人体皮肤上存活9小时，这可能增加接触传播风险，进而加剧疫情扩散。”研究报告写道，“但（保持）手部卫生可降低这一风险。”

研究显示，如果使用含酒精的手部消毒剂，新冠病毒和流感病毒都可在15秒内失去活性。

法新社报道，这项研究有力支撑了世界卫生组织有关指南，即应定期、彻底洗手以降低新冠病毒传播风险。

世卫组织发布的疫情数据显示，截至北京时间18日凌晨，全球新冠确诊病例较前一日增加392471例，累计确诊病例超过3919.6万例；死亡病例较前一日增加6116例，累计死亡超过110万例。全球单日新增确诊病例数连续两天创新高。