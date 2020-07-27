全球多地单日新增确诊病例创新高

路透社的统计数据显示，全球近40个国家和地区上周单日新增新冠确诊病例创下疫情暴发以来最高纪录。

过去几周，除了美国、巴西、印度等病例上百万国家，全球多个国家和地区新增新冠确诊病例呈增长势头，包括澳大利亚、日本、玻利维亚、苏丹、埃塞俄比亚、保加利亚、比利时、乌兹别克斯坦、以色列等。

上周37个国家和地区单日新增病例创下最高纪录

路透社的统计数据显示，过去一个月，单日新增病例创新高的国家不断增多。7月初那周，全球7个国家和地区报告单日新增病例创新高，之后一周为13个国家和地区，第三周为至少20个国家和地区，而近一周有多达37个国家和地区单日新增病例创下最高纪录。

世界卫生组织说，全球单日新增病例数自7月4日首次超过20万例以来，仅有5天在20万例以下；24日全球单日新增病例数超过28万例，再创新高，同时是全球单日新增病例数第二次超过25万例。

美国仍是全球疫情最严重的国家，累计确诊病例上周突破400万例，连续4天病亡人数超过1000人。

日本广播协会电视台23日晚说，日本当天新增新冠确诊病例981例，创该国最高纪录。日本累计确诊病例目前约为2.9万例。

非洲累计确诊病例目前超过80万例

与许多国家相比疫情不算严重的澳大利亚7月以来确诊病例激增，该国第二大城市墨尔本8日开始实施为期六周的“封城令”，22日开始实施“口罩令”。澳大利亚政府22日说，24小时新增新冠确诊病例502例，创下该国最高纪录。澳大利亚累计确诊病例目前约为1.4万例。

墨西哥23日报告单日新增确诊病例8438例，创下新高，该国此前最高纪录为7月18日报告的7615例。墨西哥累计确诊病例目前接近38万例，超过4万人死于新冠病毒感染。

墨西哥首都墨西哥市市长克劳迪娅·欣鲍姆说，入院接受治疗的人数可能在10月份超过6月高峰期的水平，“我们如果不能改变现在的走势，新增病例可能呈指数级增长”。

非洲累计确诊病例目前超过80万例，其中南非占到大约一半。包括东非地区经济枢纽肯尼亚在内，一些非洲国家近来确诊病例迅速增长。

菲律宾连续4天单日新增病例超2000例

菲律宾卫生部7月26日发布的新冠疫情数据显示，截至当地时间当天16时，该国过去24小时新增新冠确诊病例2110例，累计确诊80448例；新增死亡病例39例，累计死亡1932例；新增治愈病例382例，累计治愈26110例。

数据还显示，菲律宾现有新冠病例中89.83%为轻症，无症状感染者占9.25%，重症患者占0.49%，危重症患者占0.42%。

近期菲律宾新冠确诊病例保持高位增长，已连续4天单日新增病例超过2000例。菲卫生部日前解释说，确诊病例的快速上升与该国检测能力有所提高有关，还与放松社区隔离管制后人员接触增多引发的聚集性感染有关。

据菲律宾卫生部介绍，该国的检测能力已从3月份疫情暴发初期的日均300例，增加到目前日均2.4万例。该国累计检测人数已超120万。

世卫：约1000万确诊病例来自10个国家

世卫组织总干事谭德塞说，疫情传播在几个国家尤其严重，大约1000万确诊病例来自10个国家；与此同时，全世界最贫穷和最脆弱人群面临的疫情风险尤其高。

谭德塞说，“疫情全球大流行已经改变了我们生活的方式”，世卫组织请求每一个人在决定前往何处、做何事、见何人之前慎重考虑，“因为这事关生命”。

美国约翰斯·霍普金斯大学26日发布的新冠疫情统计数据显示，截至美国东部时间26日2时40分（北京时间14时40分），全球累计新冠确诊病例达到16048100例，累计死亡644537例。

数据显示，美国是全球疫情最严重的国家，累计确诊病例4178027例，累计死亡146460例。巴西累计确诊病例2394513例，累计死亡86449例，两项数据均仅次于美国。

此外，累计确诊病例超过30万例的国家还有印度、俄罗斯、南非、墨西哥、秘鲁、智利和英国。

这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的各个国家和地区数据。

据新华社