高血压患者：做好血压管理，安稳过秋冬

近日，有些高血压患者反映“血压控制一直比较好，但是当气温下降后，血压又上去了”。南方医科大学南方医院心内科主任宾建平教授表示，天气变化对血压的影响很大，尤其在秋冬交替之时，血压往往不稳定，并不是降压药出问题，所以切勿轻易换药、停药，高血压只有在医生的指导下长期坚持服药，才能有效减少危害。停停吃吃，容易引起血压波动，不仅无益甚至有害。

高血压患者用药易有误区

宾建平教授指出，患者自行停药、换药的现象还是比较普遍的，尤其是突发的一型高血压患者（即患高血压的时间不长）或没有经过住院的一型高血压患者、或者没有接受过患教培训的患者，以及有些文化程度较低的高血压患者，这些人群相对来说比较多。

高血压是一种慢性病，也是一种由多因素导致的综合性疾病，它的发病原因迄今为止尚未完全清楚。在医学上，高血压又可以分为原发性和继发性两大类。对于继发性高血压，大部分都可以找到明确病因，因此这类患者在病因去除后可以不吃降压药。而原发性高血压占绝大多数，比例达95%以上，由于病因未明，这类患者还是需要靠药物控制，加上生活方式的干预，才能把血压有效地控制下来，如果擅自停药、换药，血压肯定是会反弹的。

擅自停药、换药后果严重

对于高血压患者，不正确的用药，其后果很严重。宾建平指出，患者一旦停药，随着药物在体内浓度的下降，血压有可能会急剧升高，也就是不仅仅是反弹到原先水平，而是可能还会比原来更高，这种血压的骤然变化也很容易产生并发症，如出现脑梗塞、冠心病、动脉粥样硬化斑块等心脑血管事件。

“血压降不下来，擅自换药”的行为也不可取。目前常用的降压药有钙通道阻滞剂、β受体受体拮抗剂和利尿剂等五类，这几种药的降压机制和效果都存在一定的差异。宾建平说：“如果无法保持药物的一致性，建议在高血压专科医生的指导下进行调整用药。”

他强调，降压药只能暂时管理血压，不能根治高血压，因此需要终生服药，不能停！间断服药导致的血压忽高忽低，会促进心脑血管并发症的发生，最终导致靶器官损害。

管好血压安稳过秋冬

秋冬季是高血压的好发时期，人体受到寒冷刺激后，会导致交感神经兴奋，血管收缩，血压升高。宾建平提醒，在这个季节，高血压患者应注意预防——

【要做好血压的监测】建议高血压患者一天中测量三次血压，即早晨、中午和晚上各一次。这样就可以掌握自己的血压变化规律，了解病情。在血压稳定后，可以延长测量的间隔时间。测量血压需要注意：在活动以后应至少休息5分钟以上，环境要安静舒适，座椅适当，手臂与心脏位置等高;传统的水银血压是国际上医生通用的血压测量仪器。

【药物管理】首先最重要的是按医嘱，不要擅自减药、停药和换药，尤其是一些危重的、血压不稳定的患者。目前数字化医疗应用越来越广泛，不少“智慧用药”的小工具也已经上线，能够帮助更多的老百姓提高高血压控制率。比如在药盒上加入了二维码，对于一些“忘性大”的老年患者，扫一扫就可以获得专家权威科普和定时用药提醒。

【生活方式的干预】尽可能降低高血压和其他的一些心血管危险因素，如有良好的习惯，减轻心理压力，勤运动，生活饮食要清淡，少盐少胆固醇少油脂，控制体重，不要酗酒，不要抽烟等。（羊城晚报记者 余燕红）