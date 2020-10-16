眼睛干痒可能是患了干眼症（健康直通车·第37站）

图为患者在做干眼检查。

很多人都有过这样的感觉，眼睛很累、很干、很痒。新冠肺炎疫情期间，为避免病毒传播，宅在家不出门，要在家办公、上网课。因此，不管是大人还是孩子，学习、娱乐、工作的工具都变成了电脑、手机、电视。长时间近距离过度用眼，加重了眼睛“干、痒、痛、红”的症状。

由于对干眼的认知不足及重视不够，不少患者因延误治疗致发展成重度干眼，而重度干眼由于干燥导致眼睛反复发生炎症，角膜遭到破坏，透明度逐渐降低，最终可能导致失明。干眼成为继近视眼之后又一国民眼健康问题。

“不起眼”的小毛病竟会致盲

干眼症是由多类原因造成泪液质或量异常或动力学异常，导致泪膜稳定性下降，是一种现代人的高发眼病。“干眼常见的症状是眼睛有异物感、干涩感、疼痛感以及疲劳感，有时对风和空调比较敏感，有时会出现视力波动和模糊等。”中国医师协会眼表与干眼学组委员、中南大学爱尔眼科学院博士生导师、爱尔眼科角膜病研究所所长李绍伟教授指出，有四类人群易得干眼症：一是长期熬夜和长期过度用眼的人；二是长期化妆和戴隐形眼镜的人；三是高龄的人群，尤其是女性；四是患有糖尿病、高血压等疾病的人群，以及长期服用一些药物，包括抗抑郁药、镇痛药等的人群。

随着“读屏”时代到来，我国干眼发病率呈逐年上升态势。近日，“10.10干眼关爱日”活动启动并发布了《国人干眼多中心大数据报告》。报告首次探索我国国人干眼症的发病原因、临床特征、地域之间的差异，同时为临床干眼的精准治疗，制定规范化、精细化干眼诊疗流程提供了科学依据。据《2013年干眼临床诊疗专家共识》指出，干眼在我国的发病率约为21％—30％，医疗机构门诊就诊的干眼患者占眼科总就诊人数的30%以上。干眼可谓无处不在，覆盖全年龄段人群。

亚洲干眼协会理事、中华眼科分会专家会员、爱尔眼科角膜病研究所名誉所长孙旭光教授介绍：“随着互联网、手机的广泛运用，由视频终端造成的干眼，在中青年群体（甚至青少年儿童）中越来越多。伴随空气污染造成的干眼也成为常见现象。除了环境、生活方式因素外，干眼致病原因还与全身性疾病、药物及情绪等因素相关。”

伴随着电子产品的普及导致用眼习惯改变等原因，干眼患者人数每年可能新增10%。“干眼是一个慢性疾病，是逐渐积累的，干眼轻则会引起不适感，即刺激、干燥、疼痛，影响正常的生活和休息；重则会引起角膜的溃疡，甚至穿孔，最后失明。所以干眼一定要早发现、早干预、早治疗。”孙旭光说。

干眼不仅“缺水”更“缺油”

《国人干眼多中心大数据报告》由爱尔眼科角膜病研究所历时两年多完成，收集了沈阳、北京、哈尔滨、武汉、重庆、成都、长沙和广州等地4685例干眼患者的相关临床指标数据，患者年龄从7—60岁及以上不等。

该报告显示，不同干眼类型中，蒸发过强型（缺油）占比最高，达51.3%。所有与睑板腺功能障碍相关者（包括蒸发过强与混合型干眼）占总数的92.8%。

“很多人以为干眼就是‘缺水’，所以只要‘补水’就行，其实不然。”李绍伟说，由睑板腺分泌的脂质，俗称“油”，功能主要是“锁水保湿”。因此，一旦分泌的管道阻塞，“油”分泌不出，锁水的功能就会破坏。所以，使睑板腺功能正常，是治疗大部分干眼的目的。

从地域分布来看，南北方两组患者的干眼类型比例有所不同，北方组混合型干眼占比最多，为49%，而南方组则以蒸发过强型干眼占比最多，为56.4%。同时，由于可能受空气湿度较低，局部地区雾霾较重，冬季取暖等因素影响，北方地区干眼患者的症状及体征相对更重。

从年龄与性别来看，60岁以上干眼患者中，混合型干眼占比最高。这说明随年龄增长，更易同时出现睑板腺功能及水液分泌异常。女性患者较男性干眼相关症状及体征更重，更易得干眼。

“目前，国内外对于干眼的研究尚处于起步阶段。我国不同地区的干眼差异非常明显，必须要考虑到整个国家地域的特点。因此，使用国际上已有的研究对我国干眼的诊治缺乏针对性指导意义。”李绍伟表示，国内相关干眼研究主要限于局部区域进行，研究资料较为匮乏，通过全国范围内、多中心、深入地研究探讨干眼发病原因、分型特点及临床特征非常重要。

通过眨眼的动作预防干眼

眨眼又叫瞬目，眨眼的时候可以将泪膜均匀地分布到眼表，湿润眼睛；同时，人们通过眨眼的动作，还能促进睑板腺分泌的脂质排出，保护眼泪不被蒸发，以提高泪膜的稳定性，从而预防干眼。

正常人每分钟眨眼是15—20次，当紧盯着屏幕工作、学习、打游戏、看剧及开车时，眼睛会一眨不眨进入“专注”的状态，不自觉地减少眨眼次数，每分钟眨眼次数仅为5次，睑板腺分泌的脂质就会减少。

此外，如果人们“不完全眨眼”，即每次眨眼，不能完全覆盖整个角膜，致使眨眼质量下降时，脂质排出的力度不够，也会减少脂质的分泌。

但是，如果情况严重，就不能只靠眨眼了。

李女士由于长时间面对电脑，频繁加班，两年前开始眼睛出现干涩、不舒服的现象。起初她以为只是用眼过度，就自行购买眼药水缓解。两年来，她眼部不适的情况反复出现。生活工作都受到影响的李女士，甚至一度以为自己患上了抑郁症。

医生诊断她患的是由睑板腺功能障碍引发的脂质异常型干眼，并已是中度，睑板腺已丢失1/3。医生为其制定了个性化的诊疗方案：睑润+光润干眼治疗+家庭护理联合治疗。经过一段时间的治疗，李女士的症状得到了大大地缓解，抑郁焦虑情绪也得到很大改善。

专家表示，尽管干眼呈现发病率高、人群广的趋势，但许多人不知道“干眼”也是病，没有就医的意识。干眼的治疗不是随意用点眼药水就能好的，它需要区分是哪种类型以及程度，再针对每个患者不同的情况进行个性化治疗。

什么是睑板腺？（链接）

睑板腺是隐藏在上下眼睑皮肤以下的腺体，与睑缘垂直，呈条状排列，其开口位于睑缘靠近睫毛根部的位置。

睑板腺的重要功能之一就是分泌睑脂，是泪膜的重要组成部分，起到润滑眼表、湿润和锁水的功能。平时，我们眨一下眼，睑板腺就会分泌一些睑脂。

如果长期佩戴隐形眼镜、化眼妆、长时使用电子产品或吹空调，可能导致睑脂分泌油脂发生异常，如分泌量减少、睑脂变得浑浊甚至牙膏状等。这时，眼睛会出现干涩、胀痛等症状，被称为睑板腺功能障碍引起的干眼。