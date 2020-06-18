吕帆答疑：电子屏幕怎么看才健康？眼药水可以经常用吗？

日前，由教育部体育卫生与艺术教育司指导，人民网·人民健康和全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团共同主办的全国“爱眼日”近视防控系列科普活动在线上举办。11位近视防控专家在线分享爱眼护眼知识。

温州医科大学党委书记、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团副团长吕帆，在“科学使用电子屏 拒绝戴上‘小眼镜’”节目中，对近视防控相关问题进行了讲解。

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问：电子屏幕怎么看才健康？

吕帆：无论是看手机、电脑等电子屏幕，还是看课本，书籍等，都要牢记“20-20-20”原则，即看20分钟，眺望20英尺（6米）20秒。在选用电子屏幕时，屏幕尺寸能大勿小，能远勿近。同时，也要合理安排用眼时间，调整好环境光线，不要在太暗的环境下玩手机、看电脑等。每天要保证适当的户外活动，如果每天能有2小时左右的户外活动，不单单可以增强我们的体魄，还可以减少近距离阅读，抵抗近视风险。

问：屏幕看久了眼睛干怎么办？

吕帆：长时间观看手机、电脑等出现眼睛干涩的原因主要是当我们的眼睛注视电脑或手机屏幕时，眨眼次数会减少，而眨眼是保证泪膜均匀分布在眼表的重要条件。人眼正常情况下平均每分钟眨眼20次左右，而使用电脑或手机时，长时间睁眼凝视快速变动的屏幕，眨眼次数明显减少，每分钟只有4～5次。

在使用手机、电脑时， 尽量有意识地提醒自己眨眼，每分钟眨眼12～16次，并且要完全闭上再睁开，保证泪液充分湿润眼睛。连续盯手机或电脑屏幕的时间不要太长，牢记“20-20-20”口诀。

此外要保证室内合适的温度和湿度，减少泪液蒸发，也可以采取热敷来缓解眼睛干涩和疲劳。热敷的方法是把60℃左右的热毛巾放在闭着的眼睛上。这样简单的眼睑热敷可以刺激泪腺体分泌，促进眼的血液循环，减少干眼等不适的发生。

问：看得清就代表不近视吗？

吕帆：单单凭视力是不能够完整评测小朋友的眼健康的，还需要有验光检测。举个简单的例子，有些小朋友可能是低度近视，此时他把眼睛眯起来也能看清黑板。从光学角度来说，眼睛眯起来的时候，景深被加长。如果单单看视力，他体检的视力也挺好的，但他可能是眯上眼睛来看视力表，很容易把早期的近视情况掩盖掉了。

再比如中低度远视的小朋友，他看视力表的时候，他也能看清楚的，为什么？因为他在看视力表的时候，大脑自动启用了眼睛的调节力，能请清楚原距视标，也掩盖了远视的实际问题。所以，在这里特别提醒家长，视力只是一个参数，很重要，但不能说明他有没有近视和远视，还需要通过验光，“视力”和“验光”两个数据一对照，基本上可以看出大概是怎么样的。至于要不要配镜，配多少度数，要到专业医疗机构进行精细检测，听从专业医生的指导。

问：眼药水可以缓解眼疲劳吗？

吕帆：作为医生，在眼药水的使用这一块上，还是要提醒家长，不能把眼药水作为一个保健品去用它。举个简单的例子，眼睛干燥，这时候你真的需要一些治疗干眼的药物，比如人工泪液，也必须在医生指导下使用，症状有了一定缓解以后，我们就要停用。为什么呢？因为眼睛有自我调整的能力，人工泪液补充习惯以后，眼睛自身分泌就会减少，会产生依赖性。所以建议家长，不要轻易地用眼药水，使用前最好咨询专业医生。同时，不要长期地用一种眼药水当做保健品，这是不妥的。

问：预防近视，饮食上应注意哪些问题？

吕帆：首先要树立健康均衡的饮食理念，保障孩子吃饱吃好的同时，也要理解不宜吃得太多、吃得太精。有几个层面，一个是高蛋白，比如说鱼肉等，可以防止干眼的发生和发展。比如叶黄素，也是保护眼底的这些细胞功能的重要元素，这些叶黄素就来自带绿的那些豆类，还有维生素A等等。总而言之就是要杂，各类都需要，然后进行一些结构的搭配。蔬菜、水果、肉、鱼，一样都不能少，不要挑食。我给小朋友的建议就是不要挑食。给爸爸妈妈的建议就是每天想着法子给他做一些杂一点的东西，尽量做到营养均衡。