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干眼和抑郁是“难兄难弟”

郭桂玲

2020年08月24日10:54 来源：人民网-生命时报

随着5G时代到来，现代人的工作生活愈发离不开电脑和智能手机，干眼症的患病率也呈增长趋势。近期，日本一项大规模临床研究显示，干眼症与抑郁症密切相关。

干眼症是由于泪液分泌不足或质量下降导致的角膜干燥或结膜受损。如果眼睛容易疲劳、干涩或感觉光线刺眼，患干眼症的可能性较大。日本顺天堂大学眼科学教授村上晶团队开发了通过眨眼次数评估干眼症水平的手机应用程序，并以14个月内下载该应用的4454名用户为对象，分析了干眼症逐渐加剧和抑郁症发病之间的关系。参试者填写干眼症自查表和抑郁症程度评价表。结果显示，出现干眼症的人中，有78.8%的人同时出现抑郁症症状;自察干眼症症状为轻度、中度和重度情况下，抑郁症发病风险分别为1.62倍、2.39倍和3.29倍。

研究人员表示，干眼症和抑郁症存在激素、代谢、精神失衡等诸多共同风险因素，因此两种病很容易并发。患上干眼症后如果忽视治疗，可能会导致抑郁情绪加剧。此项研究或有助于抑郁症的早期发现与治疗。▲ (郭桂玲)

(责编：李轶群、许晓华)


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