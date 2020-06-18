直播预告：关注眼部健康 别让“干眼症”找上门

眼睛是人体非常重要的一个器官，人体一旦患上了眼科疾病最重要不能大意，“干眼症”在生活中越来越常见，对眼睛的伤害也越来约被重视。由于空调、电脑的广泛使用，使房间的空气不仅因为空调抽走水分而干燥，还因为封闭而污浊，给干眼症创造了发病环境。

应对干眼症我们需要注意哪些问题？干眼症会对眼睛造成哪些伤害？哪些方法可以治疗这种眼部疾病呢？

2020年6月19日（周五）13:00-14:00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京同仁医院眼科主任医师潘志强，北京大学第三医院眼科副主任医师肖格格一起和大家分享干眼症的相关话题。

【专家介绍】

潘志强

首都医科大学附属北京同仁医院眼科主任医师，眼科学博士，博士生导师。现任中华眼科学会角膜病专业组委员，北京医学会眼科学专业委员会委员兼秘书，《中华眼科杂志》和《国际眼科纵览》编委，国家自然科学基金二审专家和中华医学奖评审专家。科学研究领域侧重于角结膜干细胞生物学、角膜移植免疫排斥反应发生机制和治疗等方向，同时兼顾眼库技术、组织器官保存等方面工作，曾主持制定了卫生部“眼库管理”标准。迄今共发表眼科学特别是角膜病专业相关的学术论文83篇，其中SCI收录论文10篇，中华系列杂志论文32篇;获教育部新世纪人才计划资助，北京市科技进步奖2项，国家自然科学基金资助3项，入选2010年北京市卫生局“北京市卫生系统高层次卫生技术人才”学科带头人。

擅长：角膜病的临床治疗和基础研究工作，以角膜移植、眼表创伤修复、感染性和免疫性角膜结膜病治疗为重点。

肖格格

北京大学第三医院眼科副主任医师。作为洪晶教授团队第二完成人荣获高等学校科学研究优秀成果奖科技进步奖二等奖。参加健康快车白内障复明工程。在全国眼科学术会议上多次荣获优秀论文奖。作为副主编、编者编写《角膜内皮移植手术》、《角膜内皮病》、《实用眼科学》、《眼科学基础》等书。

擅长：角膜病、干眼等眼表疾病的诊治。

正确认识干眼症

生活中很多人特别会将干眼症与结膜炎相混淆，或者有时感觉眼睛有干涩不适的症状会以为自己是眼疲劳，事实上这些眼部疾病有很大的差别。而出现不适就滴用眼药水的观念也需要有正确的认识，具有抗炎效果的眼药水更应该在专业的医生指导下使用，绝对不能够混淆，滥用药物反而会导致严重病情加重，给眼睛带来更大的负担。

所以干眼症或者存在其他眼部不适的患者需要注意用眼卫生，避免疾病加重或复发。干眼症需要长期治疗，而且治疗期间病情可能会出现反复。所以要正确认识干眼症，寻求正确的治疗方法，早预防、早发现，时刻保护好眼健康，减少眼部疾病的侵扰。

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