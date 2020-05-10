专家：学龄前儿童看动画片每次不宜超15分钟 一天累计不能超1小时

人民网北京5月10日电 （王国菁）10日，国务院联防联控机制就科学用眼预防近视举行发布会。会上，北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌表示，学龄前儿童，应尽量减少电子产品的使用，看动画片的时间每次不宜超过15分钟，每天累计不能超过1小时。

魏文斌称，学龄前儿童比学龄期的儿童，对电子屏幕的使用要求应该更严，保证10小时以上的充足睡眠、均衡营养，不挑食偏食，不暴饮暴食，少吃糖、多吃蔬果，每天饮水不超过1500毫升，同时选择合适的运动或者游戏。

魏文斌介绍，成年人工作期间长时间观看电子屏幕，眨眼次数也会减少，容易造成干眼症。干眼症的主要表现是眼睛干涩，偶感视物模糊，有时候眼睛红、磨、疼，对于轻度不适，可以在医生指导下选择适当的缓解疲劳和人工泪液等眼药水。建议连续工作半小时到一小时以后应该休息10分钟，眺望远方或者眨眼放松，也可以在电脑旁养一盆绿植，工作间隙看看绿色。应该注意作息时间，保证7-8小时的充足睡眠。

魏文斌表示，成年人也可以出现近视度数加深。有一种近视叫病理性近视，是指患者眼轴会逐渐增长，近视度数不断加深，同时会引起眼底病变，这也是致盲的最重要原因。中老年人近视度数的加深，可能与白内障的发生与发展有关系，所以上班族也应该注意眼部保健，必要时要进行眼科检查，以免延误治疗。