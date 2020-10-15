小眼睛看大世界 人民健康·眼健康科普体验馆开馆

人民网北京10月15日电 14日上午，由人民网·人民健康与温州医科大学附属眼视光医院共同建设的“人民健康·眼健康科普体验馆”在人民日报社9号楼正式揭牌开馆。

该体验馆将通过多形式、多维度、多渠道，围绕全年龄段人群、全生命周期的眼健康进行科普宣传，传播近视防控知识，助推儿童青少年近视防控工作取得实效。

人民健康·眼健康科普体验馆揭牌

揭牌仪式现场，人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁，国家卫健委医政医管局综合处处长胡翔，教育部体育卫生与艺术教育司副处长樊泽民，人民网副总编辑、人民健康董事长孙海峰，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长、温州医科大学附属眼视光医院医学部主任瞿佳，国家眼部疾病临床医学研究中心主任、温州医科大学原党委书记吕帆，共同为人民健康·眼健康科普体验馆揭牌。

人民健康·眼健康科普体验馆由人民健康同温州医科大学附属眼视光医院联合建成，以“小眼睛大世界”为主题，着重开展“体验”式科普。该馆将作为温州医科大学眼健康科普馆联盟体系中的重要一员，以专业阵地化的形式，形成健康科普+互动体验的“样板间”，大力开展科普宣传，不断拓展科普阵地，全面提升科普效果。

吕帆教授为师生讲解护眼科普知识

科普体验环节，来自北京市朝阳区呼家楼中心小学的7名师生代表参观体验了场馆的各个科普项目，吕帆教授带领师生们参观场馆，并现场开设了一堂护眼科普知识讲座，引导大家养成爱眼护眼的良好习惯，强化师生健康用眼意识。

随后，现场嘉宾就“眼健康科普事业创新发展”举行了交流座谈，人民卫生出版社科普双创工作室主任周宁，人民卫生出版社医学学术编辑中心主任助理蒋冉，科学技术文献出版社临床医学出版中心主任蔡霞，温州医科大学附属眼视光医院纪委书记官仲章等人出席本次座谈会。

座谈会上，与会嘉宾提出，做好眼健康科普不仅需要好内容，更需要好平台，通过培训、讲座、视频、游戏、竞赛等多种形式开展线上线下科普互动，使宣传模式更加多元化，覆盖更多的人群。同时，需要创新思路，将以往的“灌输式”科普教学逐步转变为“汲取式”的科普体验服务，走进商业街区、居民社区等人流量密集区域，以优质科普体验项目吸引家长和孩子主动参与其中，从而引导全社会更加关注儿童青少年眼健康，共同积极参与近视防控工作。