人民爱医行动特别致敬平台、人民爱医联盟成立

人民网北京8月15日电 今天下午，在由人民日报社指导、人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会上，“人民爱医行动”特别致敬服务平台和人民爱医联盟正式推出。喜茶、益海嘉里·金龙鱼、光明乳业、康师傅、中国飞鹤、九阳豆浆等六家企业作为联盟成员代表，获颁爱心证书。

自疫情发生以来，人民网采取了一系列措施，联合多方力量，为参与疫情防控的医务人员提供后方支持与关怀援助，“人民爱医行动”也正是在此基础上孕育而生。截至目前，共有47家社会公益组织和爱心企业参与到“人民爱医行动”当中，捐赠价值11.25亿元的物资和服务，惠及湖北地区以及援助湖北的医护人员3万余人，助力保障他们的家庭生活，体现社会人文关怀。

会上进行了2020年“人民爱医”联盟爱心成员单位授牌环节。人民网副总编辑、人民健康董事长孙海峰，全国新型冠状病毒肺炎专家组成员、中国传媒大学政府与公共事务学院院长董关鹏，北京中医药大学东方医院脾胃肝胆科主任医师孟捷，北京医院急诊护士长宋莉莉作为嘉宾代表，向联盟成员企业代表颁发爱心证书。

未来，“人民爱医行动”特别致敬服务平台及“人民爱医联盟”将号召社会各界力量参与其中，构建多行业、多层面、多需求的“服务网”，形成医务人员需求快捷供应的有效渠道，以实际行动、多种方式为医务人员各方面支持保障贡献一份力量。