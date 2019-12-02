关注眼健康 2019近视科学防控博鳌宣言发布

12月1日，在“2019博鳌国际视觉论坛”闭幕会上，中华医学会眼科学分会眼视光学组组长、温州医科大学党委书记吕帆教授宣读了《2019近视科学防控博鳌宣言》（以下简称《宣言》）。

吕帆教授宣读《2019近视科学防控博鳌宣言》

《宣言》建议，应加强对近视发生的遗传和环境机制的研究；建立科学高效的儿童青少年近视筛查和建档；强化近视防控大数据的存储与安全管理；明确户外运动防控近视的机制和可操作性；落实科学健康的学习方式和用眼标准；制定科学的电子产品使用规范；重视学龄前儿童近视防控工作；重视高度近视的早期干预和防盲问题；建立明确的近视防控安全评估评价体系；加强专业的人才培养和近视防控技术调查标准制定；全民普及近视防控的科普知识等。宣言同时呼吁，教育部、国家卫生健康委等牵头部门进一步落实考核机制，切实保证近视防控取得实效，形成儿童青少年近视综合防控政策长效机制。

“此次《宣言》由中华医学会眼科学分会眼视光学组、中国医师协会眼科医师分会眼视光学专业委员会联合发布，是《2017近视科学防控博鳌宣言》的升级版。”大会主席、温医大附属眼视光医院院长瞿佳教授讲到，近视防控是涉及基础研究、临床应用、工程技术、社会认识和国家政策的系统性工程，如何与时俱进，全面、科学的开展儿童青少年近视防控工作是一项艰巨的科学任务和社会工作，需要各领域共同关注。为更有针对性、更有效地推进近视科学研究和防控工作，国内外眼科、视光学和公共卫生领域的专家经过反复研讨，一致达成了最新的临床防治共识，并在此次博鳌论坛上发布。

据了解，2017年12月1日，中华医学会眼科学分会眼视光学组会同中国疾病预防控制中心及相关专家联合发布《2017近视科学防控博鳌宣言》，首次明确提出将近视防控纳入慢病管理，并从建立视觉健康档案、增加户外活动、近距离用眼减负减量、规范矫正近视、科学控制近视、重视高度近视危害等方面提出建议和倡议。2018年8月30日教育部联合国家卫生健康委等国家八部委联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，全国各地为推进近视防控开展了一系列活动。随着我国近视防控工作的不断深入，专家学者在博鳌宣言2017年版的基础上，经过认真研讨和广泛征求意见，形成了《2019近视科学防控博鳌宣言》。