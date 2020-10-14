为什么看眼科时经常要散瞳
赵海亮
“医生，我家孩子8岁了，看东西总是眯眼睛，我怀疑他近视了，想给他验光看看。”“他这个年龄验光，需要散瞳。”
“医生，我糖尿病7年了，血糖控制不好，内分泌医生建议我来眼科查一下眼底。”“您这种情况需要散瞳，这样才能看清楚周边部视网膜。”
“医生，我虹膜睫状体炎可能又犯了，麻烦您给我看看吧。”“您需要用激素眼药水、散瞳药、抗炎药……”
去眼科看病时，可能经常听医生说需要散瞳。究竟为什么要散瞳呢？
散瞳是眼科的常规检查和治疗方式，它的方法是使用散瞳药或睫状肌麻痹药散大瞳孔。散大瞳孔后，医生能观察到视网膜周边部，全面了解眼底情况。儿童及青少年的眼睛睫状肌调节能力很强，不散瞳会造成验光结果不准确，只有麻痹睫状肌，才便于进行屈光检查。散瞳还可以防止瞳孔后粘连，缓解疼痛和畏光。
常见的散瞳药分为慢散和快散。慢散药滴用后30至40分钟起作用，2小时可达最大作用，药效持续约2周。快散药滴用后半小时左右起作用，大约6小时后恢复。无论是慢散药还是快散药，如果药中含有阿托品，滴药后可能出现脸红、发热、口干、心动过速、恶心等不良反应，极少数可出现短暂的中枢神经系统不良反应，如定向力障碍、语无伦次等。含有复方托吡卡胺的快散药比较安全，引起的全身不良反应较少，但散瞳效果不如含有阿托品的滴眼液。
散瞳药和睫状肌麻痹药只是暂时散大瞳孔，对眼睛并无伤害。但散瞳后会有畏光、视近物不清等症状，因此，散瞳后应避免强光刺激，出门戴墨镜和遮阳帽，避免看书、看电脑和手机等近距离用眼，还要避免开车和骑车，注意人身安全。
（作者：北京市隆福医院眼科医师）
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