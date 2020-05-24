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2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

魏文斌：借力AI 提升眼科诊疗服务

2020年05月24日16:52 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月24日电 24日，首都医科大学附属北京同仁医院副院长魏文斌做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“聚焦智慧医院发展 共享优质医疗”主题论坛上，魏文斌表示，眼科是以影像为主的学科，因此人工智能在眼科的发展也更早更快，目前AI已在眼科的疾病筛查、诊断策略等方面有了很好的应用。

在眼科的疾病筛查方面，魏文斌以糖尿病视网膜病变为例进行了详细分析。作为糖尿病最常见的微血管并发症之一，糖尿病视网膜病变会导致患者视力下降甚至失明。“糖尿病视网膜病变是可防可控的，而且目前有了干预的方法，只不过每年都需要筛查、监测，并在一定时候进行干预。”

数据显示，目前我国大约有1.3亿的糖尿病患者，还有大概5000万潜在糖尿病患者。魏文斌介绍说，假如每位患者每年照一次眼底照片，两只眼睛就是两亿多张照片，而我国目前只有近4万名眼科医生，凭人力无法读取如此数额的片子，很难进行有效的筛查管理。

“把AI用在糖尿病视网膜病变的筛查上，把没有病变的片子筛选出来，就避免了人工再去看，医生资源也能集中在需要治疗的患者身上。”魏文斌表示，AI产品在筛查方面的应用，大大解放了劳动力、提高工作效率。

此外，人工智能还能把眼科中相当多的慢病管理结合起来。“比如人到了50岁以上就可能会得黄斑变性，通过眼底照片和其他的眼科影像监测，把人工智能加到慢病的管理判断上，就能提高病人的随诊率，减少无效治疗，也就真正做到了每个人个性化的治疗。”魏文斌说道。

最后，魏文斌在诊断策略和人工智能的结合上进行了分享。他谈到，通过智能化提供诊断策略，可以缩小不同地区的医疗技术差距，让基层医生也能获得比较好的医疗技术。

(责编：许晓华、李轶群)


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