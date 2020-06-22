眼科专家对话葡萄膜炎患者

葡萄膜为眼球壁的中间层，含有丰富的血管与色素，曾有色素膜与血管膜之称。前葡萄膜包括虹膜与睫状体，后葡萄膜即脉络膜；这三部分组织在解剖上紧密联接，病变时则互相影响。

葡萄膜炎就是发生在葡萄膜组织的炎症，而如今葡萄膜炎也泛指发生于葡萄膜、视网膜血管和玻璃体的炎症。由于葡萄膜富含血管及抗原，供应眼球大部分组织的血流与营养，因此如果发生炎症，有机会影响视力，严重时更可导致失明。葡萄膜炎的病因主要有感染、外伤和自身免疫反应三大方面，另外自身的免疫遗传因素也有一定的影响。

2020年06月23日（周二）15:30-16:30，“人民好医生”客户端将邀请中国医学科学院北京协和医院眼科主任医师张美芬教授进行视频直播，为大家在线详细讲解葡萄膜炎这种疾病，千万不要错过。

专家简介：

张美芬，中国医学科学院北京协和医院眼科教授，博士生导师，眼科副主任。中华医学会眼科学分会眼免疫学组副组长、中国医师协会眼科医师分会眼感染学组副组长、北京眼科学会教育委员会副主任委员、中国微循环学会眼微循环专业委员会常委、中国女医师协会眼科专家委员会委员、北京市医学会眼科学分会委员、《中华眼科杂志》等杂志编委。

擅长：葡萄膜炎基础与临床研究。

眼睛壁分为三层，葡萄膜是中间的一层，由于这层膜取出后像一个葡萄，呈紫黑色，又圆又软，因此叫葡萄膜。由于葡萄膜血流量大、血流速度缓慢，眼球的血液营养由它提供，血液里的致病性抗原物质会在此处沉淀，因此与全身性疾病有密切联系，所以是容易发炎的部位之一。

葡萄膜疾病以炎症最多见，称葡萄膜炎，分为前葡萄膜炎（即虹膜睫状体炎）及后葡萄膜炎（即脉络膜炎），其病因分外因性、继发性和内因性，内因性是主要原因。现多认为葡萄膜炎是一种自身免疫病。

对可治疗性葡萄膜炎对症下药: 例如感染性、外伤性、肿瘤性葡萄膜炎等，应针对引起葡萄膜炎的原本疾病进行治疗。

对可控制性葡萄膜炎控制其发炎情况：例如系统性红斑狼疮、风湿关节炎等，可以使用类固醇等药物来进行控制。

控制不明原因性葡萄膜炎：主要目标是预防可能损伤视力的并发症，尽量减少病人的不适症状。目前用的三类药物是：眼睛使用散瞳剂（主要用于活动瞳孔，防止粘连产生及打开新鲜的粘连），类固醇药物（消炎作用）滴眼，或在严重的病例中，可以眼内注射类固醇药物以有效控制病情，以及必要时甚至可以考虑使用全身性免疫抑制剂。

葡萄膜炎的病因复杂，类型繁多，诊断及治疗需要格外小心谨慎同时结合全面的身体检查，但由于疾病本身及其引起的并发症损伤视力的风险比较高，因此为减少视力损伤，如有可疑病征，应尽快咨询眼科医生以尽早诊断。

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