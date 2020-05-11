眼科专家：使用正规厂家生产的电子产品没必要加装防蓝光设备

北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌10日在北京表示，在日常生活中，使用正规厂家生产的电子产品，没有必要加装防蓝光设备。减少近距离用眼、注意用眼姿势、增加户外运动才是防控近视最重要的方法。

中国国务院联防联控机制当天召开新闻发布会，请有关专家就科学用眼、预防近视等回答媒体提问。

“目前社会上存在着对蓝光危害的过度解读，防蓝光和视疲劳与近视防控应该说没有直接关系。”魏文斌介绍，蓝光分为长波蓝光和短波蓝光，只有短波蓝光才会影响眼睛健康，但这需要长时间、高强度、不间断照射，质检合格的电子产品已经过滤有害的短波蓝光，所以在日常生活中，使用正规厂家生产的电子产品，没有必要加装防蓝光设备。

魏文斌说，选择视频工具要坚持“宁大勿小”的原则，选择顺序依次为投影、电视、电脑、平板电脑、手机。使用电子产品遵循的还是要强调“20-20-20”口诀：看屏幕20分钟以后，要抬头远眺20英尺(6米)外20秒以上。此外，环境光线要适宜，晚上使用电子产品时，需要开灯并且将屏幕的亮度调暗到30%，可以设置绿色背景的屏保壁纸，以缓解眼的疲劳。

魏文斌指出，疫情期间确实出现一些“挤眉弄眼”还有“歪头斜脑”以及各种转动眼球为主的眼球运动操。这种运动其实是眼外肌的运动，对有一部分需要训练双眼视功能的、斜弱视的小朋友有一定帮助，但是不能够很好地缓解眼内肌肉的疲劳，因此不能减缓近视发展和视疲劳。

在药物治疗方面，魏文斌表示，目前中国国内还没有提高视力和控制近视发展的药物推广。

“近年来，确实有研究发现低浓度的阿托品，也就是0.01%的阿托品，可以延缓儿童近视的发展。但是低浓度的阿托品眼药水也不是神药。”魏文斌说，有一部分儿童点了低浓度的阿托品以后会出现怕光、近距离看东西不清，阿托品过敏反应等情况。还有一部分孩子点了0.01%的阿托品眼药水，也不能够有效控制近视的进展。

“减少近距离用眼、注意用眼姿势、增加户外运动才是防控近视最重要的方法。”魏文斌说。

他同时指出，学龄前儿童，应尽量减少电子产品的使用，看动画片的时间每次不宜超过15分钟，每天累计不能超过1小时。

“学龄前儿童比学龄期的儿童，对电子屏幕的使用要求应该更严，保证10小时以上的充足睡眠、均衡营养，不挑食偏食，不暴饮暴食，少吃糖、多吃蔬果，同时选择合适的运动或者游戏。”魏文斌说。(记者 李亚南)