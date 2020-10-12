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宋启斌谈III期肺癌放疗技术革新与治疗方案选择

2020年10月12日16:13 来源：人民网-人民健康网

在2019年中华医学会肿瘤学分会肺癌学组达成的Ⅲ期肺癌治疗共识中，Ⅲ期肺癌被分成可切除、潜在可切除和不可切除三种类型。近日武汉大学人民医院肿瘤中心主任兼肿瘤学教研室主任宋启斌，从专业角度解读了III期肺癌放疗技术的革新与治疗方案的选择。

宋启斌分析认为，针对可切除类型，目前基本上是先进行手术治疗，再进行术后的辅助治疗，或者有一部分是先做辅助治疗后再做手术。

宋启斌称，针对N2淋巴结转移的可手术Ⅲ期肺癌患者，关于术后是否应当补充放射治疗的问题，由于目前还缺乏大样本的随机对照的临床研究结论支持，不少专家还未能达成一致意见。

“针对不能手术切除的类型，也就是局部晚期肺癌，标准治疗方案应该是放化疗结合的模式，包括序贯放化疗和同步放化疗。其中，同步放化疗因为疗效更好，所以会成为一个标准治疗选项。”宋启斌表示，根据PACIFIC临床研究结果，同步放化疗以后再使用PD-L1抑制剂来进行巩固性治疗的免疫疗法，能够给患者带来更长的生存期。

(责编：崔元苑、许心怡)


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