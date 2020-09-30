热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

专家：近视有六大前兆 家长请注意

2020年09月30日11:29 来源：人民网-人民健康网

孩子近视的前兆有哪些？

北京大学人民医院主任视光师李岩：近视的前兆主要体现在六方面。

第一是眯眼。眯眼的时候，眼睑可以遮挡部分瞳孔，减少弥散光线，减少散光的影响，从而暂时提高和改善视敏度。

第二是眨眼。频繁的眨眼在一定程度上可以缓解近视，增加视力的清晰度。

第三是揉眼。当孩子们看不清目标的时候，常常用手揉眼睛，以企图更好地看清楚。

第四是皱眉。皱起眉头，企图使双眼都“用力”，以此来改善视力。

第五是扳眼。少数孩子在看不清远处目标的时候，常常用手在外眼角用力地将眼角皮肤向外扳扯，达到同歪头、眯眼一样的效果。

第六是歪头。常发生的是歪头看电视，在歪头的时候可以减少部分弥散光线的干扰和影响，有些孩子甚至会养成歪头的习惯。如果有以上症状的时候，希望家长能够带着孩子到正规的医疗机构眼科就诊，排除近视。

相关链接：

专家谈：如何呵护好孩子的眼睛

如何做好近视防控？专家：呵护好孩子的眼睛 需家校共同联动

专家：家长要注意孩子近视的六大前兆 创造良好视觉环境

近视可遗传，家长请重视！

(责编：董童、杨迪)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn