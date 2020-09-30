专家：近视有六大前兆 家长请注意

孩子近视的前兆有哪些？

北京大学人民医院主任视光师李岩：近视的前兆主要体现在六方面。

第一是眯眼。眯眼的时候，眼睑可以遮挡部分瞳孔，减少弥散光线，减少散光的影响，从而暂时提高和改善视敏度。

第二是眨眼。频繁的眨眼在一定程度上可以缓解近视，增加视力的清晰度。

第三是揉眼。当孩子们看不清目标的时候，常常用手揉眼睛，以企图更好地看清楚。

第四是皱眉。皱起眉头，企图使双眼都“用力”，以此来改善视力。

第五是扳眼。少数孩子在看不清远处目标的时候，常常用手在外眼角用力地将眼角皮肤向外扳扯，达到同歪头、眯眼一样的效果。

第六是歪头。常发生的是歪头看电视，在歪头的时候可以减少部分弥散光线的干扰和影响，有些孩子甚至会养成歪头的习惯。如果有以上症状的时候，希望家长能够带着孩子到正规的医疗机构眼科就诊，排除近视。

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