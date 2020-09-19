如何做好近视防控？专家：呵护好孩子的眼睛 需家校共同联动

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专家：家长要注意孩子近视的六大前兆 创造良好视觉环境

人民网北京9月19日电（董童）近年来，由于手机、平板电脑等电子产品不断普及；用眼过度、不卫生和缺乏体育锻炼等情况增多，我国儿童青少年近视率不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重。

日前，人民网联合国家卫生健康委，邀请北京同仁医院眼科中心主任、中华预防医学会公共卫生眼科学分会主任委员、中国医师协会眼科分会会长王宁利，北京市疾控中心主任医师郭欣，北京大学人民医院主任视光师李岩，对于造成儿童青年近视的原因进行了深度分析，同时号召学校、公众、家庭和儿童青少年，联动做好近视防控。

“近视眼的防控绝对不是一个具体方法、一个专家有神器、神奇技术就能防止住的，它必须是综合防治。我们常说，近视防控应和儿童青少年的综合体育素质、身体素质相绑定。即防控近视千万条，运动最重要。运动不给力，体弱还近视。”王宁利表示。

近视会遗传也受个人行为影响

在坊间，一直有近视会遗传的说法。这种说法是否属实？王宁利说：“回答是肯定的，但表现形式不一样。高度近视眼的遗传因素占的分量更重，中低度近视眼与我们的生活、阅读习惯和户外活动时间等环境因素有关。也就是说，600度以下的近视眼，环境因素占比较多，600度以上的近视眼，遗传因素占比较多。”

他解释说：“如果家庭中父母有一人近视，与父母都不近视的家庭相比，孩子近视发生的概率要大两倍多；如果父母都是近视，近视发生率增加了4.9倍；如果父母都是高度近视眼，风险幅度就又增加了，所以父母近视眼在遗传中占主要作用。”

“有调查发现，如果父母不近视，孩子7岁时发生近视的概率大概是7.3%；如果父母双方有一人近视，近视发生概率是26.2%；如果父母亲两个都近视，概率达到45%。告诉大家这个数字，是想让家长知道，父母的眼睛状况，决定孩子属于近视的不同风险阶段，引起家长的关注。”王宁利还提醒说，一个人是否近视，还会受自己个人行为、态度等重要因素影响。

谈到如何管理儿童青少年居家学习，预防近视的发生和发展，王宁利表示：“最近，据疫情期间一些地区的调查显示，近视眼的患病率有所加重，这非常令人担忧。我们也做过一个调查，比较了同样一群人，在疫情前8个月和疫情期间8个月的近视眼进展，结果说明疫情期间近视眼的进展明显加快。这让我们意识到，还需要加大力度做好宣传和科普。”

“疫情期间居家学习时，如何保护眼睛？其实每一个儿童青少年和家长都知道，可是做不到。因为比如今天少出去运动一会儿、多看一会儿手机和电脑，不会发现视力有明确改变，但这种累积性的改变，会不知不觉地在人们的身上引起变化。所以大家一定遵循我们的健康指引，爱护眼睛和视力。”王宁利呼吁。

睡眠不足也会导致近视

有些孩子经常熬夜，第二天不仅眼睛难受，还会有红血丝。那么，睡眠不足会不会影响视力呢？王宁利回答说：“这要从两方面看。睡眠不足导致眼红、不舒服、干涩等表现，是大家看得到的，但还有看不到的。人晚上睡觉，是因为白天活动积累下来的代谢产物，要在晚上靠大脑神经细胞清除。眼睛工作一天后，晚上要把视紫红质代谢相关的元素，集中在视网膜里，进行代谢、储备，这样第二天才有良好的视力。”

王宁利强调：“在最近的‘安阳儿童眼病研究’中，把如户外活动、近距离阅读、阅读时间、阅读强度等指标平衡后，发现睡眠不足是近视眼发生的一个重要因素。尤其到中学，近视发展的速度，女孩子比男孩子要快。因为女孩子更早进入青春期，身体成长会加速，如果睡眠不足，近视眼患病率会大幅提高。睡眠不足的孩子，不但危害眼睛，也危害心理和智力发育。”

“在国家最近出台的《综合防控儿童青少年近视实施方案》中，已明确提出，要保障孩子有充分的睡眠时间。小学生一天要睡10个小时，中学生要9个小时，高中阶段要8小时。”王宁利说。

真性、假性近视如何区分

当家长刚发现孩子视力下降时通常会有疑问，孩子是假性近视还是真性近视？真性、假性近视的说法是否准确，又该如何区分？

“医学上定义的近视就是近视，与其他疾病诊断一样，无须且从不强调真性。”李岩首先回答。

他随即提出：“所谓的假性近视，指眼轴正常，长时间近距离工作、过度用眼后，导致睫状肌处于长期收缩痉挛状态，晶状体持续凸起不能复原，因而屈光力极大增强，致使平行光线进入眼球后，焦点落在视网膜之前，看不清远处的物体，表现为远视力的减退。”

“这种情况，可在适当休息后，或用散瞳药水使痉挛的晶状体放松，视力就可恢复。此种近视状态具有可逆性，故称假性近视。但在临床上一般不太分真假。”李岩表示。

他继续解释说：“真性近视和假性近视均表现为远视力下降，近视力好。假性近视是功能性的，多发于青少年时期，视力可以在数周内或一至两月内下降，适当休息后又可以得到某种程度的恢复。真性近视为器质性改变，由眼轴变长、角膜曲率等因素决定，与调节没有明显关系，不能自然恢复。假性近视多由长时间不科学的用眼，受到光色刺激过多等原因导致。”

如何辨别真、假性近视，李岩表示有三种方法。“第一种是雾视法，即利用光学透镜的作用，让被检测后的焦点落到视网膜前，形成‘高度的人工近视’，从而缓解被测眼的调节张力；第二种叫散瞳法，又称睫状肌麻痹法。就是用睫状肌麻痹药放松调节，使睫状肌松驰，眼睛处于静止的屈光状态。此方法一般在医院使用，普遍使用的是托品酰胺或者阿托品；第三种是生物测量法，根据眼轴长度和角膜曲率，综合判断屈光状态。”他说。

李岩还强调：“青少年的眼球处于发育时期，假性近视是真性近视的早期阶段，若不及时缓解，最终可引起眼轴增长，变成真性近视。如果发现孩子看物体时有眯眼、眨眼、揉眼睛、皱眉、歪头，或贴得很近看时，请家长务必带孩子到正规医院做眼部检查。”

呵护孩子眼睛需家校联动

目前，儿童青少年近视防控作为一项系统工程，需政府、家长、学校和社会各方面共同努力。在这项系统工程下，如何充分发挥家校联动的作用，郭欣作了详细回答。

她说：“国家卫健委在近视防控方案中提出，学校层面防控近视需要六大行动。

第一是专家进校园行动。要组织学生近视防控专家组走到学校里，定期对学生和教职员工进行近视防控的培训，在提高他们业务知识的同时，还要提高教职员工对近视防控工作的意识，必须要重视，才能在平时工作中随时指导孩子，纠正他们的错误行为。

第二是学校卫生标准普及行动。要将学校卫生相关标准的要求，如采光照明标准、课桌椅调适标准等，融合到学校卫生管理的整个制度中。

第三是中小学生的健康月活动。要对学生进行健康教育，在整个健康月中，一般每年是上学期一次、下学期一次，要因地制宜地开展形式多样的健康教育活动，使儿童青少年掌握科学用眼的知识和技能，培养学生自主自律的健康意识和行为。

第四是学校教学生活环境改善行动。要改善学校的视觉环境，包括提高课桌椅的符合率等，降低近视发生环境因素造成的风险。

第五是健康父母行动。要通过校园网、健康大讲堂、家长会、家长学校、家长信和家庭健康作业等形式，指导家长了解健康相关知识，同时掌握健康技能，真正履行保护学生健康的职责。父母要通过学习，真正成为孩子健康的守护者。

第六是重点人群关爱行动。要实施对高危或重点人群的个性化管理，比如在远视力筛查中检测出来的视力低下的学生，要定期随访，做到早发现、早关注、早预防、早治疗。整合医疗资源，医防结合，来延缓疾病发生的趋势，降低疾病的危害。有条件的学校每年开展一次远视力储备调查，建立详实的视力健康电子档案。

此外，家庭对孩子的近视防控同样重要。家长应当积极参与并密切配合学校开展上述六大行动。至于如何开展家校联动？双方要及时沟通、反馈，如学校每年要将健康体检结果及时反馈家长，家长也要深入了解学校开展的近视防控行动，积极参与学校组织专业部门，包括疾控、专业医院共同开展的远视力储备调查行动。”

郭欣表示：“疾控部门已做了很多近视防控工作。最近两年来，把近视防控中的公共卫生跟临床密切结合，体现在远视力储备筛查等重点人群的关爱行动中。这为建立孩子真正的视力健康档案，为他们从小、从早开展近视防控，提供了科学依据。”。

学生要做好五项自我管理

此外，郭欣建议学生也要注意做好五方面。“一是学生要积极关注自身视力的异常现象，比如突然发现自己看不清楚黑板上的字，眼睛经常干涩、经常揉眼睛时，既要及时告知家长和老师，也要积极参与视力的健康监测，关注视力健康，以便早期干预。

二是要认真规范地做眼保健操。做操时要注意力集中、闭眼睛，认真、正确按揉穴位，以感到酸胀的力度为宜。除做眼保健操外，父母还可以做亲子爱眼健身操，便于沟通感情。

三是要养成良好用眼卫生习惯，如常说的不在走路、吃饭、卧床、晃动的车厢内、光线较弱或阳光直射时看书、看手机等电子产品。要保持正确读写姿势，读写时间不应超过40分钟，每40分钟要注意休息，休息时可以做一些远眺或其他的体育运动。

四是要控制电子产品使用时间。这一点孩子们也都非常清楚，但要从有意识、有知识储备，转变成实际行动。

五是要保障睡眠和营养，积极参加户外活动。如睡眠要遵循小学、初中、高中的“10、9、8”作息时间，同时要不偏食、不挑食。在营养方面，要注意补充蛋白质，多吃蔬菜、水果、含维生素A的食物等。户外阳光下的活动，是最简单、有效的近视防控方式。已患近视的孩子，应进一步增加户外活动时间，延缓近视发展。要提倡孩子做好自我管理，日积月累后形成了习惯，把有形手段上升到无形意识，最后形成规律。

以上这五点其实也不足够，还要综合地去防控近视，让孩子们从各方面真正健康起来。”她说。

最后，王宁利表示：“近视眼一旦成为高度近视，进入到病理性近视后，也成为了致残致盲的重要原因，这就带来了高度危害。所以，近视防控不单单是我国的事，在全世界经济高度发展地区也引起了高度关注。在世界卫生组织正制定的《2030普遍眼健康发展规划》中，已将近视眼的控制纳入到指标。”