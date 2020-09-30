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近视可遗传，家长请重视！

2020年09月30日11:16 来源：人民网-人民健康网

近视是否遗传？父母近视对孩子是否会有影响？

北京同仁医院眼科中心主任、中华预防医学会公共卫生眼科学分会主任委员、中国医师协会眼科分会会长王宁利表示：回答应该是肯定的，但表现形式不一样。

他说，高度近视眼的遗传因素占的分量更重，中低度近视眼与我们的生活、阅读习惯和户外活动时间等环境因素有关。也就是说，600度以下的近视眼，环境因素占比较多，600度以上的近视眼，遗传因素占比较多。如果家庭中父母有一人近视，与父母都不近视的家庭相比，孩子近视发生的概率要大两倍多；如果父母都是近视，近视发生率增加了4.9倍；如果父母都是高度近视眼，风险幅度就又增加了，所以父母近视眼在遗传中占主要作用。有调查发现，如果父母不近视，孩子7岁时发生近视的概率大概是7.3%；如果父母双方有一人近视，近视发生概率是26.2%；如果父母亲两个都近视，概率达到45%。告诉大家这个数字，是想让家长知道，父母的眼睛状况，决定孩子属于近视的不同风险阶段，引起家长的关注。”王宁利还提醒说，一个人是否近视，还会受自己个人行为、态度等重要因素影响。

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(责编：董童、杨迪)


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