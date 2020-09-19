专家：家长要注意孩子近视的六大前兆 创造良好视觉环境

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如何做好近视防控？专家：呵护好孩子的眼睛 需家校共同联动

人民网北京9月19日电（董童）孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些征兆，作为家长是否有所注意？

对此，人民网联合国家卫生健康委，邀请北京同仁医院眼科中心主任、中华预防医学会公共卫生眼科学分会主任委员、中国医师协会眼科分会会长王宁利，北京市疾控中心主任医师郭欣，北京大学人民医院主任视光师李岩，为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。

0至3岁是视觉发育关键期

对于何时就要关注孩子的视力、预防近视，李岩提出：“在人的发育过程中，从出生到3岁是一生屈光度数变化最大的时期,初生婴儿大部分为150度至200度的低度远视。伴随着成长，晶状体逐渐平坦，眼轴逐渐延长，至学龄前阶段，逐步完成正视化过程。0至3岁是视觉发育的最关键时期，0—12岁则是敏感期。”

“随着电子产品的普及、电子屏幕的不良刺激，导致现在的孩子正视化过程提前完成，期间部分儿童开始出现近视并逐渐加深。3岁孩子的眼球初步发育完成，3至6岁期间是比较重要的发育阶段。我们推荐从3岁开始，对孩子进行基本的视力检查。”李岩表示，这个年龄阶段的孩子经指导可有效配合视力检查。

同时，李岩从年龄段上对孩子视力情况进行了解释。他说：“一般3岁的孩子正常视力是0.5，4岁的孩子是0.6，5岁孩子是0.8，6岁的孩子可达到1.0。如果孩子3岁时检查视力后，发现视力低于同龄的孩子，要进一步检查，比如散瞳验光眼轴、角膜地形图检查等。”

“6至12岁的小学阶段，为近视防控的重点防控阶段。孩子开始看书、写作业后，受长时间近距离用眼、低光照明影响，如果这时不注意用眼卫生，就很容易发生近视的情况。12岁至18岁的中学期间，孩子用眼程度达到高峰期，要面临中考、高考的压力，需重点关注视力变化情况，注意近视度数加深的速度。”李岩表示。

“因此，要根据国家卫健委等八部门发布的《综合防控儿童青少年近视实施方案》精神，建立屈光档案，定期记录孩子们的视力，眼轴长度、角膜曲率等屈光状态情况，密切跟踪孩子视觉健康发育的情况，做到早发现、早干预、早治疗。”他说。

要注意近视的六大前兆

李岩介绍：“近视的前兆主要体现在六方面。

第一，眯眼。眯眼时，眼睑会遮挡部分瞳孔，减少弥散光线，减少散光影响，从而暂时提高和改善视敏度。

第二，眨眼。频繁的眨眼在一定程度上可缓解近视，增加视力清晰度。

第三，揉眼。当孩子们看不清目标时，常常用手揉眼睛，企图更好地看清。

第四，皱眉。皱起眉头，希望使双眼都‘用力’，以此来改善视力。

第五，扳眼。少数孩子在看不清远处目标时，常用力将外眼角的皮肤向外扳扯，达到同歪头、眯眼一样的效果。

第六，歪头。常发生的是歪头看电视，歪头时可减少部分弥散光线的干扰和影响，有些孩子甚至会养成歪头的习惯。

如果有以上症状的时候，希望家长能够带着孩子到正规的医疗机构眼科就诊，排除近视。”

对于如何有效预防近视发生，他表示：“目前，近视的发生机制仍未完全清楚。普遍认为，近视是基因和环境因素共同作用的结果。其中，近视与户外暴露、近距离用眼等因素有很大关系。孩子在日常学习时，要重点注意电子产品的使用时间、采光照明、读写姿势等因素。建议每天户外活动两小时以上，小学生线上学习时间每次不超20分钟，中学生每次不超30分钟，写作业时要保持‘一尺一拳一寸’，即看近距离要一尺，身体离课桌一拳，手离笔尖一寸。”

李岩还建议：“学校离家较近的孩子，最好步行上下学。如离家较远，建议考虑提前两站下公交车，然后步行，具体可参照《传染病疫情居家隔离期间儿童青少年近视防控指南》。已经近视的孩子，要及时到专业医疗机构就诊，还要根据医生的处理意见，科学矫正、随访观察。”

保持正确读写习惯 家庭需配备学习用桌椅

适宜的桌椅可保障视力，家长在家中配置与孩子身高匹配的学习用桌椅时，如何判断桌椅是否符合要求？

郭欣表示：“不合适的书桌椅，既会影响眼睛视距，也会因坐姿不正确增加孩子患脊柱弯曲等风险，还会增加学习疲劳、影响学习效率等一系列后续问题。在家中，父母配置书桌椅，需注意三点。

第一，学习专用的书桌椅，不能用其他的桌椅代替。比如餐桌通常会偏高，餐椅和普通椅子不是过高就是过低；而如果坐在床上，又会偏低、偏软。

第二，参照《中小学生课桌椅各型号的身高范围表》（GB/T3976-2014），准备可调适的书桌椅，孩子身高不同书桌椅型号也会不同。由于孩子身高比例不同，家长在参考范围表一定要因材施教。比如调好后，孩子坐在椅子、凳子上，保持大腿与小腿垂直90度；同时背部是挺直的，上臂下垂，手肘在桌面以下3至4厘米。达到这个要求，说明书桌椅跟孩子的身高相匹配。如果书桌不可调适，可根据原则进行调整。

第三，家长为孩子提供适宜的书桌椅后，也要提醒孩子保持正确读写姿势，比如要保持肩部放松、上背部扩展、上臂与前臂呈90度角、手腕要放松、规律地呼吸。还有拿笔姿势，有些孩子都做不到手离笔尖一寸，还有些孩子甚至都要拿到笔尖了。所以有了书桌椅，家长还要在平时多细心观察孩子。”

创造良好视觉环境 家中应采取四项措施

此外，郭欣还表示：“在学校里，还有一项大行动就是视觉环境，包括采光照明的环境条件，而在家中则要注意以下四点。

首先，摆放书桌时,要注意使书桌的长轴和窗户垂直。白天学习时，光线要从写字手的对侧射入。比如右手写字，光线就从要左侧射入；如是左手写字，光线要从右侧射入。当晚上自然光线较弱，优先使用房间顶灯；如光线仍然不足，用读写的作业台灯补充。可根据《照明测量方法》，使用照度计测定桌面的平均照度值，数值应不低于300勒克斯。家里如没有照度计，可在手机上下载相应软件测量。数值还有一个高限，不能过低，也不能过强。

其次，夜晚看书时，不能光有台灯，还要有房间的顶灯。台灯要放在写字手的对侧前方，色温不超过4000K，这种色温下读书学习，会让孩子心境平和，提高学习效率。使用色温可调的台灯时，夜晚应将色温调到4000K以下。色温不可调，且高于4000K的读写作业台灯，不建议在夜晚使用。

再次，不应使用不带灯罩的裸灯用于学习照明，书桌上也不应当放置玻璃板或容易产生眩光的物品。有的家庭写字台上会压一个玻璃板，我们是不建议的。

最后，建议家长选购灯具时，要学会看产品说明书。如果家庭房间顶灯和读写作业台灯，不符合相关卫生标准要求或产品标准要求时，建议家长及时更换，为孩子创造良好的视觉环境。”

低度近视学习时是否佩镜 需具体情况具体分析

对于低度近视的孩子配眼镜后，看书、写作业时要不要戴的问题，李岩表示：“低度近视是指300度以下的近视，看书、写作业时要不要戴眼镜，需具体情况具体分析。人眼在看近处时，需要调节才能看清书本上的字，这个过程是人眼晶状体直接参与的。晶状体好比一个凸透镜，看近时，晶状体变凸，增加的屈光力让看近更清晰。一般人们习惯的阅读距离，是33至40厘米。为看清书本上的字，对于33厘米的阅读距离而言，人眼需要3个D（屈光度）的调节力。”

“但人们都喜欢偷懒， 33厘米的阅读距离，很多人会用2.5D的调节就能看清楚，就会造成实际动用的调节力和理论值差异，在医学上叫‘调节滞后’，从而导致最清晰图像的位置处于视网膜后面，这种屈光状态，对近视进展的控制极为不利。看近处时，双眼视轴会发生汇聚的过程叫集合，集合功能是在配镜和戴镜过程中需考虑的问题。”李岩说。

“近年来研究发现，近视眼患者并非是调节过强，而是调节力不足，调节灵敏度下降，调节滞后更为明显。因此从临床看，干预措施要从改善调节力和调节灵敏度、减少调节滞后做起。”李岩还表示，“双眼看东西的位置叫眼位，这也是在配镜过程中要慎重考虑的问题。一般人群中完全正位的眼睛非常少，眼睛多少会存在某种程度的内隐斜或外隐斜，看远看近时不太一样，这也是要在配镜和戴镜过程中考虑的。以上这些情况，要到正规医院找视光专科医生判断，需检查双眼视功能具体指标后才能确定。”