专家：从四方面注意做好个人防护 抵御各种传染病威胁

人民网北京9月29日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，秋冬季是呼吸道传染病的流行季节。公众要从四方面注意好个人防护，抵御各种传染病的威胁。

他提出：“第一方面，从疾病控制和预防角度，要尽可能减少聚集。如果在聚集的环境下，要保持良好通风、社交距离。

第二方面，要保持个人防护，不要放松。刚才提到的戴口罩、手卫生，对防控呼吸道传染病都是非常有效的手段，对流感、新冠都可有效防控。尤其在如地铁、公共交通、电梯、狭小的空间等人群聚集、不通风的地方，一定要戴口罩，进行个人防护。

第三方面，要保持良好的身体状态。我们曾编过一本《免疫力就是好医生》的书，强调合理膳食、适当运动、良好心态以及充足睡眠，是提升我们免疫状态的非常好的办法，要保持这种状态。

第四方面，在秋冬季节，要对自身和家人都进行很好的监测。如果出现一些不舒服的症状，包括发热、流鼻涕及其他一些像新冠的特殊表现，比如味觉消失、嗅觉消失、腹泻等，及时到医院就医。新冠肺炎早诊、早治是降低重症化和病死率的关键。所以我们强调，一旦有这些表现，及时就医，就医时做好个人防护。”

王贵强建议：“就诊时最好在基层诊疗，层次就医，不要全到大医院。因为涌到大医院也会造成交叉感染的风险，所以最好在基层就近的医疗机构、发热门诊就诊。大家可根据各地发热门诊公示的联系方式、地点，进行参考就近就医。”

“新冠疫情也好、呼吸道传染病也好，确实是危害人类健康的重要疾病，但我们也不要恐慌，要平常心对待，做好防护的前提下不要过于恐慌。”王贵强最后强调说。