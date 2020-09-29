湖南中医药大学一附院内科教授 周鸿图

“邪之所凑，其气必虚”出自《素问·评热病论》，意思是邪气之所以侵袭人体而发病，是因为正气虚弱，没有力量抵抗邪气。这句话强调了正气的重要性，正气不足是产生疾病的根本原因。

中医中的正气，类似于西医的人体免疫力，指的是人体对环境的适应能力，抵御邪气的能力以及康复能力。如果说一个人正气足，就是说这个人阴阳协调、气血充足。邪气泛指各种致病或损伤正气的因素，也就是人们常说的病因。比较常见的病因，在中医中有风寒暑湿燥火、七情内伤、饮食失宜、劳逸失度、外伤等。在人的一生中，邪气每时每刻都在“挑战”正气，伺机损害人体的健康，而正气是人体健康的保护神，必然与之抗争。在中医看来，邪气是外因，正气才是内因，正气充足才能远离疾病。 因此，正气是人体的根本，一方面要注重保护正气；另一方面，生病后要扶助正气，促进功能的恢复，正气充足了，自然会驱邪外出。

具体到日常生活中，人们要做到“三好”。首先要吃好，只有吃好，才能提供源源不断的营养物质，正气才能充足。第二要睡好，起居有常、不妄作劳，让人体的正气白天工作、晚上休养，才能阴阳平衡。第三要心情好，中医认为“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来”，如果情志太过或不及，都会造成七情内伤，进而在人体内部产生邪气。另外，人们在平时需要经常活动筋骨，做一做五禽戏、广播体操等，调节经络之气，防止气滞血瘀。当然如果邪气已经诱发疾病了，不要再一味依赖正气了，应该使用药物调整脏腑的气血阴阳。▲