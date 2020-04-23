专家谈中医药防传染病：重易感人群体质调理，四个方面增强免疫力

人民网北京4月23日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，中国中医科学院广安门医院主任医师齐文升表示，中医在传染病的预防上重视对易感人群体质的调理，只有身体内阴阳平衡，正气存内，就不易感染这些传染病。

齐文升表示，传染病的发生有三个要素：一是传染源、二是传播途径、三是易感人群。中医着眼在易感人群上，调理他们的体质，只有身体内阴阳平衡，正气存内，就不易感染这些传染病。

怎么调理呢？齐文升表示，要从起居、生活、饮食、情绪等等各方面进行调节，如果这些还达不到目标，可以适当的吃一些中药进行调理。

齐文升说，我们认为免疫力是调出来的，不是补出来的，上火了就需要泻火，有虚才能补，只有阴阳平衡了才是正气存内的状态，阴阳平衡很重要。

怎么保持阴阳平衡？怎么正气存内？中医认为有四个方面，

一是顺应四时季节的气候变化，人的起居和生活要与四季相适应，要适当地进行有氧运动，要保障充足的睡眠，及时增减衣服。

二是要调节情绪，因为精神状况的波动和变化会影响免疫力，平时要保持一个心态平衡，避免焦虑、紧张等负面情绪的影响。

三是要节制饮食，饮食要均衡，不能偏食，尤其在夏季或冬季或感冒时候，要注意饮食清淡、营养。

四是可以适当做一些药物调理。

如经过上述生活起居调理，还有不适如上火，大便干燥或粘滞不通畅，也有睡眠不好，平常没有精神，可以通过中药进行调理。

齐文升表示，在中医看来，正气有强弱和平衡，中医更重视平衡，平常要想让正气存内，并不是说吃补药就管用，当然也不是说吃点去火的药就能正气存内，还要讲平衡，有火了就要去火，有虚了就要补虚。

日常生活当中有些人老吃人参、黄芪、虫草，老吃一些补药，吃多了容易上火。也有一些人反过来，比如平常就爱喝金银花、板蓝根，把这个作为去火的药长期服用，最近有吃安宫牛黄丸，这都是一些错误的方法。