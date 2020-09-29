云南中医学院教授 熊丽娟

提到养生，大多数人会想到“补”，甚至不惜花重金购买补药、保健品。事实上，除了“进补”，“疏泄”也是重要的养生之道。

中医认为，“腑以泻为辅”，补是为了扶正，泻是为了祛邪，两者互相补益、相辅相成，身体才能协调运转。此外，气机通畅也是身心健康的重要前提，而及时进行“疏泄”，才能避免人体堆积不必要的杂质和废物，给身心“减负”。我们常说的“通则不痛”、“想通了”等，也是这个道理。人们自古讲究适时沐浴理发、勤换衣服被褥，不让污垢长时间附着于皮肤上，便是一种朴素的疏泄法。具体来说，疏泄主要包括身体和心理两方面。

身体的疏泄要特别重视肝的功能，因为它“主风、主气、主筋”，有藏血、助消化的功能，不能有所阻隔。具体来说，可从以下几个方面注意调理。

别怕生小病。除了正常的打喷嚏、流眼泪、淌鼻涕等，人们在得了感冒发烧等小毛病后，自然出现的流涕、咳痰、呕吐、腹泻、发汗等症状，其实也是一种泄，有助于将体内的不良物质排出。此时不要过于惊慌、拼命用药，可以顺应疾病的自然病程，让身体来一次“吐故纳新”。

大小便别憋。这是体内应该及时排出的糟粕之物，长时间留在体内只会伤及脏器，及时排泄才能捍卫健康。生活中最好多喝水、勤小便，养成定时大便的习惯，不要为了少上厕所不敢喝水等。

流点养生汗。适当出汗不仅可以帮助人体调节体温平衡，还有助排出毒素、控制血压、促进消化等，也是一种重要的养生手段。因此，生活中要注意该动就动、加强锻炼，切忌长时间待在密闭的空调房里，使汗液封闭在体内。

心理的“疏泄”则称得上是一次心理治疗，是减轻压力、调节情绪的好办法。无论是向亲朋敞开心扉，还是对着高山大海呼喊，都能宣泄心中不快。

与人谈心。遇到困扰时与家人、朋友沟通，能理清思路、解开心结，是很好的疏泄方法。在沟通的同时，还有助于增进彼此的感情，化解不必要的误会。

痛哭流泪。从养生的观点来看，“有泪不轻弹”的说法并不可取。遭遇严重情绪创伤之后，与其强行压抑内心感情、强装“硬汉”，不如痛快大哭一场，然后“重整旗鼓”。哭完之后，把困难或委屈倾诉一番，情绪会大为改观。

呐喊吼叫。受了委屈、怒气升腾时，如果能在郊外高声喊叫一番，可在长啸中宣泄愤懑、敞开胸怀。不少人心情不好喜欢去KTV放声高歌，这与呐喊类似，同样有助疏泄压力，但娱乐减压要有度。▲