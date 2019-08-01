中国中医科学院针灸医院副主任医师 董 峰

夏季是祛湿的最佳时间。随着老百姓养生保健观念加强，很多人都有给身体祛湿的意识，那困住身体的“湿”到底从何而来？中医认为，体内湿气的形成可由自身及外部环境多种因素导致。本期我们先来谈谈自身原因之一——情绪。

人是社会性动物，有七情六欲，喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等各种情绪都在身上有所体现，比如怒伤肝、喜伤心等。也就是说，情绪不可避免地会对人体造成相应影响。从中医角度上看，肝主情志，如果身体长期处于心情不好、生气的状态，会使得肝气郁结，最终出现气机不畅，阻碍正常运化和疏泄，容易出现肝胆湿热。经常忧虑抑郁的人还容易出现肺和大肠经的湿热。所以，情志不畅会致湿。反过来，湿气重也会让情绪失控，形成恶性循环。湿气重的人往往身体困重、少气懒言、精力不好、思睡、怕冷等，这些不适症状很容易影响心情，容易让人变得烦躁易怒。可见，两者相辅相成。

喜乐的心是良药，建议大家日常生活中注意保持情绪平和稳定，即便遇到不开心的事也要及时找到出口宣泄，别憋在心里。心情愉悦不仅是祛湿良方，更是养生的精髓。