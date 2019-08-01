热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

情志不畅，湿气上门

单祺雯

2019年08月01日08:21 来源：人民网-生命时报

中国中医科学院针灸医院副主任医师 董 峰

夏季是祛湿的最佳时间。随着老百姓养生保健观念加强，很多人都有给身体祛湿的意识，那困住身体的“湿”到底从何而来？中医认为，体内湿气的形成可由自身及外部环境多种因素导致。本期我们先来谈谈自身原因之一——情绪。

人是社会性动物，有七情六欲，喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等各种情绪都在身上有所体现，比如怒伤肝、喜伤心等。也就是说，情绪不可避免地会对人体造成相应影响。从中医角度上看，肝主情志，如果身体长期处于心情不好、生气的状态，会使得肝气郁结，最终出现气机不畅，阻碍正常运化和疏泄，容易出现肝胆湿热。经常忧虑抑郁的人还容易出现肺和大肠经的湿热。所以，情志不畅会致湿。反过来，湿气重也会让情绪失控，形成恶性循环。湿气重的人往往身体困重、少气懒言、精力不好、思睡、怕冷等，这些不适症状很容易影响心情，容易让人变得烦躁易怒。可见，两者相辅相成。

喜乐的心是良药，建议大家日常生活中注意保持情绪平和稳定，即便遇到不开心的事也要及时找到出口宣泄，别憋在心里。心情愉悦不仅是祛湿良方，更是养生的精髓。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn