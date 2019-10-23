读了一些养生保健方面的文章后，我颇有同感，在此亦将自己在养生方面的体会写下来，供大家参考。

不要卧太长 我是“夜猫子”型，早上难起，但是，每天睡眠的时间并不长。对我来说，睡好五六小时的觉就是“满分”，不过中午得稍微休息一下，加在一起，一天能睡7个小时，这与中医专家介绍的养生保健要求相吻合。

不要坐太久 长寿者多数为经常活动的人。除了开会必坐外，我在办公室时常站着看文件等。如有人进来商谈工作，我也站着与其交谈。这样，我就避免“久坐伤血”，而且，这样的交谈也自由，全无“办公”的样子，人们也乐意找我办事。

不要太闲 有些人退休后，往往觉得“无事可做”“闲得慌”，这是因为“脑闲”造成的。我退下来后为了不让“脑闲”，就给自己制定了三项任务，一是读书；二是记日记；三是写文章。另外，我常与友人“谈天说地”，这些活动都能排除“脑闲”。

不要乱用药 有病不服药不对，有点病就拼命服药也不好，而无病服补药那就更不妥。我的原则是，有病不忌药，病愈药停；小病可不服药时则不服；能服中药就不服西药；能口服药就不打吊针；一种药能治病就不服用多种药。

不要乐过度 我讲的“乐”包括饮酒、打牌、上网、旅游等。我不善饮酒，但是也时常小酌半杯；我对打扑克牌中的“拖拉机”比较喜欢，且有点水平，但是控制时间：上网费眼，我就少上；每年外出一次，量力而行，看看外面的世界。享乐做到有度、有序、有益。