补丁型婚外情该如何收场？

Q:

我最近很苦恼，因为我和朋友（之前单身时互有好感）婚外情了。

我和老公是异地婚，他在一线城市，工作很忙。而我在家乡工作，平时朝九晚五让我有很多闲暇时间。现在我和朋友保持这种关系已经两年多了。

之前单身时，我们彼此就互有好感，但我一直把这份感觉放在心里。后来认识老公，我俩闪婚，又有了孩子，原想平平淡淡过自己的日子。但两年前，他离婚无孩，主动对我表白，然后我们就像情侣一样。最近，他对我若即若离，原因是他妈妈发现他和已婚的人交往，非常担心。我由此变得患得患失，一直纠缠着他。

我和老公经常吵架，我提出离婚，老公不同意。我知道这种状态非常不好，但不知该如何走出困境。

小颜

A:

小颜，您好！

前几天我家先生问了我一个问题：“什么是真爱？”我想了想说：“真爱就是那个不可替代的选项。”

当你真的爱一个人，你会觉得你在世界上根本找不到能替代他的人。反过来，如果你感觉有好几个人都可以作为替代他的选项，那就绝对不是真爱。就像有些人在两三个人之间权衡，犹豫不决，觉得自己这个也爱，那个也离不开，其实一个都不爱，只是需要而已。

现在是你觉得他能替代你老公，但是人家完全不这么想。你们之间对于彼此的认定，存在着巨大的差异。

我觉得你的出轨属于补丁型。

何为补丁型？就是彼此利用婚外情来为自己的生活打补丁，补足生活的空白点。补丁型的婚外情很常见，它的基本特征是双方默认婚姻是不可撼动的，大家在此基础上暗渡陈仓。

虽然在你们的关系中是你有婚姻，他没有婚姻，不过也没有改变你们之间关系的本质。他是离婚无孩，想要生活加点色彩，你是老公不在身边，也缺点情感刺激，再加上之前两个人又有感情基础，就一拍即合了。

两年了，他甘当男小三，从未要求你离婚，也从未渴望转正，就说明他很满足你们之间的这种状态，不需要承受婚姻的麻烦，就可以享受婚姻的福利。他没有损失，你的婚姻也没啥损失，没他做你的生活“补丁”，可能你们的婚姻早就触礁了。

这就是婚外情的某种“好处”，它不都是拆散婚姻，有时候也能巩固婚姻，因为外面有排解感情的地方了，更有耐心接纳婚姻的不足。

下面我们按照效益的原则，帮助你分析一下成本。

有的出轨真的是血亏，比如未婚女孩子，就为了所谓的爱，跟着已婚男人没名没分地混，做人家生活的点缀，却耽误了自己的生活。

有的出轨真的是该止损了，因为败露的代价太大，大到像“核弹爆炸”、洪水决堤，自己是完全承受不起的，那真不必为了一点激情搭上一生。

对于你，别人不愿意继续当你的“补丁”了，趁着老公还不知道一切，及时停下来回归婚姻是最优的选择，你却犯糊涂开始闹离婚，你以为离婚变成未婚身份他就能娶你？

闹也没有用，越闹越降低自己的魅力值，遇到这种情况，不管是你还是别人，都应该尽快远离这样的不稳定因素。这就是女人与男人的不同，男人总是出着出着感情就淡了，女人总是出着出着就以为遇到真爱了。那可真不是爱，只是一种错觉和精神依赖。

本期做客专家

晚睡，作家、情感咨询师，喜好解读复杂情感迷局，关注女性独立与成长，著有《晚睡谈心》《帮你看清已婚男人》《你配得起更好》等作品