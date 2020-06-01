解构出轨的非常态心理

一桩桩分手和出轨纠缠心间，让许多人直呼“不再相信爱情”。为何世间情感往往开头美好，结局潦倒？相爱容易，相守却难？

不管是夫妻，还是恋人，既然在一起就应为自己的感情负责，主动约束自己，以真心换真心，不要消磨爱的能力。也期望关系中的每一位，学会接受和放手。学会爱自己，不为不值得的关系浪费时间；学会爱对方，给值得的人改变的机会。最终找到通往爱和幸福的桥梁。

爱情三角理论包括：亲密、激情和承诺，这是美国心理学家斯腾伯格提出的。若关系中只有激情和亲密，是游戏之爱；只有亲密和承诺，是陪伴之爱；三种成分都有，才是真正的爱情。

婚外情的本质是偷和伤害

正值孕期的小颜发现丈夫出轨，挺着大肚子去酒店捉奸。但走到房间门口她犹豫了，到底要不要打开门揭穿这一切？

小颜跟丈夫是自由恋爱，生活和谐美满，走过了所有热恋的流程，对婚姻生活抱着美好的期待，还有了爱的结晶。但这份美好却被一条微信打碎了。

她发现丈夫以加班为由，每天晚回家两小时，在酒店跟别的女孩厮混。那一瞬间，她除了愤怒、不解和绝望之外，还要照顾自己的情绪和肚子里的孩子。她想着，等孩子稍微大一点就跟丈夫离婚。

在这些煎熬的日子中，小颜发现丈夫每次出轨后，就会对自己进行各种“补偿”，如，会买花、买护肤品，做家务，工作应酬时也主动开视频跟她报备，对小颜的家人也很上心。这些行为让她误以为丈夫本质不坏，只是一时糊涂。

当她跟丈夫摊牌时，他当着她的面删了小三的联系方式，接下来的日子他表现得更有家庭责任感了。她以为一切都回到了原来的样子，离婚的念头也放下来。

直到某次，她在丈夫车座下发现了另一部手机。原来他们三个人的关系，就在这种摇摇晃晃中勉强保持着微妙的平衡。

这次，她坚决离婚。选择结束这段关系不只是因为背叛，还因为背叛后的不坦诚。毕竟，比背叛更残酷的是背叛后的狡辩和欺骗，甚至倒打一耙说你不信任他。

就像小颜的丈夫，归根结底就是因为“贪念”，总想要获得婚姻以外的东西。说来真讽刺，男人出轨就像考试作弊被抓，他们不会真心忏悔自己为何作弊，他们懊恼的是自己“怎么那么不小心，会被抓。”

出轨难填内心真正的需求

在《全国“婚外情成本”抽样调查报告》中显示，近年来，离婚率不断上升，婚外情是主要原因之一。当人们处于婚姻焦虑期，却遇到了更好的选择时，有人选择出轨，但更多的人选择出轨后回归家庭。报告还显示，无论哪个年龄层，超过50%的人认为婚姻是人生的必选项。绝大部分人需要婚姻和伴侣，更需要一个完整的家庭。而出轨的代价是：放弃原本的家庭或恋情。

上文中的小颜和丈夫离婚后，前夫并没有选择跟出轨对象结婚。一个在妻子怀孕时抵挡不住诱惑出轨，但当他们真正在一起后，那种“偷”的刺激消失，最后只剩下无尽的猜忌和争吵。所以更多人是不会轻易开启下一段婚姻的。

很多出轨的男女，很大程度上都是“被迫”离婚的，婚外情本质上是“偷”的刺激，但这不代表他们想结束自己的婚姻。

经过一次出轨，他发现对方并没有当初那么完美，甚至远远比不上自己的前妻。而且他们之间缺乏信任，重新和一个人在一起的成本太高。偷情带去的刺激和欲望填补不了心灵上真正的亲密。所以，与其追寻刺激，不如去经营维系现在的家庭和感情。

意味着离完整的人越来越远

人性有着多面性，同一个人可以很负责，也可以很花心。但多面性体现在：他在某个时间段负责，又在另一个时间段花心。如：结婚时非常花心，老婆忍无可忍离婚了，痛定思痛变成好男人，开始负起责任，逐渐整合内心。但并不是所有浪子，都会因为内心的整合而回头。

一个人如果一边花心，一边负责，这意味着这个人是分裂的。而精神分析认为，健康的人的心理应当是“整合”的，离整合越远，个体的内心越多冲突和障碍。

出轨者往往把欲望、爱情装进不同的箱子里，分类管理，短时间内或许会相安无事，时间长了，箱子会越来越多。每个箱子都有自己的故事，彼此分裂独立，无法汇总在一起，早晚有一天，会因为再也放不下箱子，引发心理大爆炸。

心理发展处于偏执分裂位态的人，会用“非黑即白”的眼光看待问题：要么爱，要么恨；要么自律，要么花心；要么挽回，要么就被抛弃。Ta不会想到未来有很多种可能性，也不会认为自己经过一段时间的沉淀，会蜕变成更好的人。

一个人如何看待自己，就如何看待和他人的关系。比起爱情，更重要的是自爱的能力。

仅靠浪子回头，不能完全锁住幸福。转身面对真实的自己，不再逃避与欺骗，不惜艰难跋涉也要站在阳光下，才能真正拥抱幸福与光明。（张萌）