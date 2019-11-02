九种行为最伤婚姻
对于一些人来说，找到恋人、步入婚姻并非难事，但维系婚姻、保持婚姻幸福并不容易。近日，澳大利亚南昆士兰大学的新研究发现，夫妻日常生活中的九种行为，对婚姻具有杀伤力，甚至可能导致婚姻解体，需要引起警惕。
研究团队对15名专长于婚姻咨询的心理学家进行访问调查，研究哪些行为会毁掉婚姻。最终，他们总结出九种行为会对婚姻造成负面影响，依次为：1.攻击行为，包括辱骂、批评、指责、评论，甚至对另一半大吼大叫；2.纠缠行为，包括跟踪查岗，缠住不放或对另一半提出不合理的要求；3.回避行为，忽略忽视另一半，对另一半刻意回避或疏离远离；4.推卸行为，比如推卸责任或有受害者心态；5.蔑视行为，对另一半不尊重；6.缺乏信任或相互猜忌；7.破坏行为，比如购物时乱买乱花，暴饮暴食或参与赌博；8.不忠行为，对另一半不忠或对婚外情持开放向往的态度，或曾经有过风流史等；9.骚扰虐待行为，不仅包括人身攻击，还包括情感虐待，如威胁、胁迫甚至情感控制等。
夫妻不妨按以上清单对照检查，本着“有则改之、无则加勉”的态度，积极改正，避免发生有损婚姻健康的消极行为，以保证婚姻美满、长久。（辛 悦）
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