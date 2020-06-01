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写给婚外情的三方主体

2020年06月01日08:55 来源：中国妇女报

近几个月，关于婚外情的咨询不少。关系方向如何走，我说说。

说给丈夫 如果男方还想过，千万别说这句话：给我时间，我会和她断的。不然，我怕她出事！

说这话的还真不在少数，以为你真诚吗？说到根是自私、贪婪，外加怂。惹事后，没有平事的能力，这种段位就别拈花惹草了。如果妻子能原谅你，就踏实过日子吧。

别总幻想着和情人过就会幸福甜蜜，把情人过成老婆，日子多是一地鸡毛。情人转正虽然是小概率，但转正后更麻烦，她觉得她受了委屈，为你付出太多，尤其是年龄比你小的，就更觉得你要好好补偿她，后半辈子，这不弄个债主吗。再说与情人成婚后，情人出轨的比率还真不低。

说给妻子 女方出轨，男方一般都果决离婚。所以，目前尚未被发现的女士，若你还要婚姻，就赶紧收手，和情人相忘于江湖。

除非你不想和现任过了，你就随意折腾，并做好离婚后自己过的准备。寄望于情人和你结婚，一般没戏，把情话当誓言，只能说你弱智。

说给情人 如果你是未婚，是为了求刺激，还是为了钱财，还是为了婚姻。弄清目标，就知道如何操作了。

如果为了婚姻，你偏找难度系数大的人死磕，不怕自己受伤？

即使你会和情人结婚（极小概率），即使他有钱，他分前妻，给孩子，剩给你的也不多。尤其是比你大一二十岁的男子，现在凭着有点事业，但一过五十岁各种疾病袭来，若事业再受挫，你接这个盘，没几天好日子过。

婚姻的功能没那么多，就是长期项目组。有婚姻的，降低期待，学会妥协，自强自立。没婚姻的，想结婚，起码找个有阳光身份的人，不然疫情时连见一面都不可能。（知名心理咨询师，婚姻家庭指导师 梁朝晖）

(责编：许心怡、崔元苑)


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