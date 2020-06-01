按照经济学理论分析，凡人类活动都有成本与收益问题，出轨也不例外。由于其特殊的活动形态和投入产出方法，用成本分析法加以剖析，更容易揭示其非常态性和反道德性，从而达到减少发生几率的目的。

出轨的成本可以做如下分类：

机会成本。选择一种机会，就意味着放弃另一种机会，因此选择需要付出代价，这个代价就是成本。由于爱情的排他性，选择婚外情，将会牺牲掉曾经美满幸福的家庭，并由此带来的个人声誉上的负面影响。一个人婚后在面临爱情诱惑时，可以选择决绝，也可以选择婚外情，那么，当选择婚外情时，便要付出牺牲家庭和个人声誉的机会成本。

风险成本。做任何事情都有风险，要防范这些风险，就要付出成本。婚外情由于不是常态恋情，所以更是一种高风险的活动。为了防范风险，则要谨慎从事，并由此付出更多的精力、物力和财力，这是一种风险成本。另外一种是，由于婚外情不受法律保护，因此随时都有解体的危险，为了稳定关系，男女双方或一方会采取精神笼络、物质诱惑等方式防范风险，这些投入也是风险成本。

餐娱成本。任何人都要吃饭、娱乐，婚外情的当事人由于情况特殊，更进一步加大了餐娱成本的消耗。由于二人并不以生活为目的，而已享乐为目的，因此，餐娱的成本要高于正常人。婚外情的一方为了取悦另一方往往会进行较高档次的消费，鲜有哪位婚外情两人是一起喝粥吃咸菜的。从娱乐方面说，婚外情双方常去歌舞厅唱歌、跳舞，或去咖啡厅、茶馆喝茶闲聊，这要付出较高的成本。

礼仪成本。为了树立良好的形象，个人或单位需要在公关礼仪方面投入成本。婚外情在礼仪上的付出，一是购买鲜花的费用，情人节、对方生日、圣诞节之类的，需要送鲜花以博取对方好感。二是食品，对方生日或者节日，购买蛋糕或其他食品以调节气氛。三是化妆品，多为女方消耗掉的成本。四是衣物，为对方购买衣物以保持良好形象、巩固关系。

心理成本。心理成本是为了满足对方或双方心理需要而付出的成本。比如购买贵重首饰，甚至购买汽车、房子。由于双方不以最终生活为目的，一方索要金银首饰、汽车或房子，主要是为了个人私利以满足心理需要。

性爱成本。婚外情双方要付出诸如情感、精力、体力等成本。除此之外，还要付出幽会场所的费用、保障性爱安全的费用等成本，若婚外情发展成以性爱为第一目标的包养关系，将会更加加大性爱成本。

人是社会的人，更是经济的人。人的感情作为上层建筑的一部分，受制于经济基础。因此，若想进行婚外情，首先要做好成本准备。婚外情和常态的情爱相比，付出的成本不见得少，但投入与产出比率要低得多。婚外情投入成本之后产出的是只顾个人私利的短暂浪漫情调，而常态男女情爱的成本投入会换来恒久的温馨。

通过这个成本分析，呼吁那些正在通过婚外情而寻找浪漫的人迷途知返。与其婚外寻情，不如调整资源配置，将用于婚外情的成本用作正常的情感投资，那样你既可以从中得到恒久的温馨，又能得到持久的浪漫体验。

同时，也奉劝婚外情中已婚一方或已婚双方，若已认定原有的婚姻感情已无继续投入成本的必要，则须尽快结束原项目合作关系，以把有限的成本合法地用于其他项目投资。要知道作为情爱项目监理单位的社会道德，不反对能够预知的成本投入远远大于收益的情爱项目破产，但反对施工方抽逃成本资金用于另外项目建设导致现项目出现“豆腐渣”工程。（紫铃）