直播预告：高血压专病中心的建设与发展

为贯彻国务院《“健康中国2030”规划纲要》精神，实现全国心血管疾病诊疗质量均质化，缩小临床实践与指南差距，多维度提升医生临床及科研能力，国家心血管疾病临床医学研究中心、中华医学会心血管病学分会共同成立工作委员会，建立国家标准化心血管专病中心。

国家标准化心血管专病中心一期共下设高血压、胸痛、房颤、心力衰竭、心脏康复五个标准化疾病中心。那么这些专病中心的作用是什么？它对于我国心血管病的防治能够起到哪些作用？专病中心的建立对于普通老百姓有什么意义呢？

2020年9月25日星期五 10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院高血压病房主任、心血管内科主任医师、国家标准化高血压中心秘书长刘靖做客演播室，为大家带来“专家解读国家标准化心血管专病中心”系列访谈第一场，千万不要错过。

专家简介：

刘靖，北京大学人民医院高血压病房主任，高血压专业负责人，心内科主任医师，研究生导师。

欧洲心脏病学会（ESC）高血压委员会委员、欧洲高血压学会（ESH）血压监测工作组及中华医学会心血管病分会（CSC）预防管理学组委员、国家标准化高血压中心秘书长、中国高血压联盟（CHL）理事兼副秘书长、中国医师协会（CMDA）高血压专业委员会学科建设工作组副组长，代谢学组委员、中国医疗保健国际交流促进会(CPAM)高血压分会常务委员、中国研究型医院学会(CRHA)心脏康复专业委员会常务委员、中国老年学与老年医学学会（CAGG）心血管病分会委员、北京医师协会(BMDA)高血压专家委员会委员、北京健康科普专家、北京市自然基金评审专家、北京市科技奖励评审专家、2017-2019年度河北省自然科学基金（网络）评审专家、2017 年度国家重点研发计划“精准医学研究”重点专项终审专家、第 27 届欧洲高血压与心血管保护会议主席团成员、第 1 届亚太心血管代谢综合征大会主席团成员及中韩联合会议主席。

主持撰写中、英文版《中国中青年高血压管理专家共识》、《县域血脂异常分级诊疗服务技术方案》，《中国心血管病一级预防指南》。担任 Clinical Hypertension、《中华高血压杂志》、《慢性病学杂志》、《英国医学杂志》（BMJ 中文版）编委； Cardiovascular Drugs and Therapy、Cardiovascular Diagnosis and Therapy、《中国预防医学》、《中国医药科学》审稿人。

擅长：冠心病、高血压、血脂异常、血栓栓塞性疾病的防治及心血管临床药理学研究。

北京市疾控中心近期的一次监测报告显示，北京市18~79岁人群高血压患病率为34.9%，高血压患者知晓率39.6%，治疗率33.6%，控制率仅12.8%，存在患病率高，知晓率、治疗率、控制率普遍偏低的现状。这仅是全国高血压防控现状的一个缩影，我国中青年高血压前期人群不断增多，成为“准高血压患者”。

对于这部分还未患病的人群来说，预防高血压最可行且有效的措施就是改变不健康的生活方式。适量运动、控制体重，限盐、戒烟、限酒、心理平衡，这些措施得当，就可以避免或延缓高血压的发生、发展。

有研究数据显示，限盐饮食的患者血压可降低2~8mmHg；减轻体重10kg可以带来5~20mmHg的血压下降；每日规律锻炼可以使血压降低4~9mmHg。

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