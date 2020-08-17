平安好医生“名医工作室”上线

8月14日，全国骨科关节镜学组委员、同济大学附属第十人民医院骨科关节外科主任医师程飚等15位名医与平安好医生签约，成为首批平安好医生名医合伙人。未来，平安好医生将持续邀请各领域医学专家加入名医工作室。

平安好医生临时董事长兼CEO方蔚豪表示，互联网医疗是未来的发展大势，可以促进优质医疗资源下沉，让14亿国人更加公平、低成本地享受到专业的医疗健康服务。“我们希望为老百姓找到好医生，让名医专家触手可及，同时为名医提升问诊效率。”

平安好医生采取“双医”模式，发挥互联网医疗优势，聚焦专科专病。名医工作室贯穿诊前、诊中、诊后全流程，为患者提供专家诊疗方案。同时，平安好医生的全职医生通过名医认证后，帮助名医完成诊前准备、诊后回访等工作，快速响应患者问诊需求，提高问诊效率。

一方面，名医工作室整合平台优势，帮助名医打造个人品牌，掌握更多患者流量；为医生精准匹配病源，提升医生管理效率；另一方面，名医工作室打破时间、空间隔阂，给患者提供与全国顶级名医一对一线上即时交流的平台。

谈及名医工作室的合作前景，程飚表示：“名医工作室能发挥互联网医疗的优势，把对的病人送到医生手中，也帮助医生处理很多重复性工作，节省大量时间。”目前，名医工作室已经涵盖皮肤科、儿科、妇产科、泌尿外科、骨科、中医科等细分专科，首批签约的名医工作室已经上线投入运营。