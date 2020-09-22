直播预告：聚焦肺癌罕见靶点，关注科学精准诊疗

肺癌这种发病率和死亡率都很高的恶性肿瘤，大家已经不再陌生，通过不同渠道的普及，关于肺癌的分型、靶点、以及靶向治疗都有了很好的科普。近些年，关于EGFR、ALK这样的靶点更是耳熟能详了。但是随着医学进步，在临床上还在不断发现肺癌的新靶点，对于新靶点的相关问题以及治疗方法是肺癌相关科普的一个新开始。

对于新的靶向治疗现今有哪些治疗方法？不同的靶点使用已知的治疗方法是否还有效？2020年09月23日（周三）15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请华中科技大学同济医学院附属同济医院胸部肿瘤科主任陈元，就肺癌罕见靶点的相关内容及治疗方法进行科普直播，欢迎大家收看！

专家简介

陈元，现任同济医院肿瘤科副主任、胸部肿瘤科主任。现任中国抗癌协会理事，中国抗癌协会癌症姑息治疗与康复专业委员会副主任委员；湖北省抗癌协会副秘书长/常务理事；湖北省抗癌协会癌症姑息与康复专业委员会主任委员；湖北省抗癌协会肺癌专业委员副主任委员；湖北省靶向治疗专业委员会副主任委员；武汉医学会放射肿瘤学专业委员会副主任委员；湖北省立体定向放疗专业委员会副主任委员。作为访问学者在美国MD Anderson癌症中心学习。从事肿瘤临床、教学及科研工作29年。

擅长：擅长各种肿瘤的诊疗，特别是在胸部恶性肿瘤治疗、恶性肿瘤的姑息治疗、肿瘤放射治疗方面有深入的研究，具有很高的造诣。

当前肺癌治疗的常见方法

肿瘤的治疗现已进入多学科的模式。对于早期可手术的患者，施行手术为主的多学科治疗。对于晚期患者，则是全身治疗为主的多学科治疗。全身治疗包括两部分：化疗、靶向治疗。存在靶点突变的患者优先考虑靶向治疗。靶向治疗虽然疗效很好，临床上也需要思考是否有更好的办法提高疗效。

从现有的数据来看，靶向治疗联合化疗可以延长PFS，提高疗效。而靶向治疗联合抗血管生成治疗也可以提高靶向治疗的疗效，但都需要经过大规模的临床试验进一步证实。另外，免疫治疗也是目前较热门的话题，一般认为有突变的患者相比野生型患者，免疫治疗的疗效相对较差。对于有突变的患者，靶向治疗联合免疫治疗是否能提高疗效，目前相关的数据较少，期待更多的研究给我们更好的提示。

如何收看直播：

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