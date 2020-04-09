如何科学理解靶向治疗

2020年4月15日-21日是第26个全国肿瘤防治宣传周，为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民网“人民好医生”客户端联合中国抗癌协会共同开展第26届全国肿瘤防治宣传周系列宣传活动。

2020年4月10日（星期五）10：00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请中国抗癌协会肺癌专委会主任委员、中国抗癌协会科普专委会副主任委员、上海交通大学附属胸科医院、上海市肺部肿瘤临床医学中心主任陆舜进行视频直播，为大家解答靶向治疗相关问题。

专家介绍：

陆舜，主任医师、博士生导师、二级教授、国家重点专项首席专家、享受国务院特殊津贴专家、上海交通大学附属胸科医院、上海市肺部肿瘤临床医学中心主任、中国抗癌协会理事、肺癌专业委员会主任委员、中国临床肿瘤学会（CSCO）常务理事、希斯科基金会副理事长、上海市医学会肿瘤学会主任委员、中华医学会肿瘤学会委员，肺癌专业委员会主任委员、上海市医师协会肿瘤科分会副会长，专科规培组长、上海市抗癌协会常务理事、中国医药生物技术协会精准医疗分会副主任委员。

擅长：各种常见肺部疾病的诊治及肺部疑难、危重疾病的救治，尤其是肺癌的化疗。

出诊时间：特需门诊 周一下午、周四上午

靶向治疗是什么？

是在细胞分子水平上，针对已经明确的致癌位点（该位点可以是肿瘤细胞内部的一个蛋白分子，也可以是一个基因片段）的治疗方式。

可设计相应的治疗药物，药物进入体内会特异地选择致癌位点来相结合发生作用，使肿瘤细胞特异性死亡，而不会波及肿瘤周围的正常组织细胞，所以分子靶向治疗又被称为“生物导弹”。

化疗、靶向治疗、免疫治疗究竟有何区别？

陆舜教授对此曾做过生动的比喻：在一场战争中，通常会使用到两种炸弹，一种是集束炸弹，也就是化疗，无论是正常细胞还是肿瘤细胞，都会被这种炸弹杀死。靶向治疗则是精确制导，但它带来的问题是杀伤能力有限，范围较小。免疫治疗则是让普通人“揭竿起义”（免疫系统），通过恢复机体正常的抗肿瘤免疫反应，从而控制与清除肿瘤。在过去几年里，免疫治疗彻底改变了包括肺癌在内的多种癌症的治疗现状。

如何提问和收看直播：

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