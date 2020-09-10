小“口疮”可能有大问题

【病例】最近，68岁的王大爷左舌根起了“口疮”。因为常年患有口腔溃疡反复发作，王大爷并没有把这个小“口疮”放在心上，没有用药，依旧每天烟不离手、酒不离口。三个月过去了，小“口疮”非但没有愈合，反而越长越大，疼痛感日益明显。王大爷赶紧来到了医院的口腔黏膜科就诊。医生检查发现：王大爷左舌根有一个外形不规则的深大溃疡，表面有溃烂，周围肿胀，摸起来还硬硬的，和溃疡对应的位置有一个尖锐的烂牙根。医生请王大爷用力伸舌，大爷才意识到舌头好像不如以前灵活了。医生为王大爷尽早安排了活检，病理结果显示，他左舌根的溃疡已经发展为“口腔鳞状细胞癌”，也就是俗称的口腔癌。

不疼的口腔溃疡更需警惕

王大爷左舌根的溃疡与我们生活中常见的复发性口腔溃疡是非常不一样的。复发性口腔溃疡有“黄、红、凹、痛”的典型表现，即溃疡表面有黄色的膜、周围有红色的圈、中央凹陷以及疼痛明显，通常10到14天可自行愈合。而王大爷口腔内的溃疡是对应左舌根的烂牙根慢性刺激造成的。这种溃疡初期多表现为外形不规则、周围发白、疼痛不明显。烂牙根未及时拔除，反复刺激舌根导致了溃疡的癌变。溃疡变得深大，无法自愈。

与王大爷类似的情况在口腔黏膜科门诊屡见不鲜，多数患者由于缺乏对口腔黏膜疾病的认识和重视，错失了最佳的治疗时机。

老年人口腔黏膜病高发

口腔黏膜病是指发生在唇、颊、舌、牙龈等口腔内除牙齿以外的软组织表面的一大类疾病。老年人是高发人群。究其原因，一方面是年龄增长导致机体免疫力和口腔黏膜修复能力降低，使老年人对口腔黏膜病易感。另一方面是老年人的口腔环境复杂，很多老人的口腔内有牙齿残根、残冠，口腔卫生不佳，加上老年人用药多、活动义齿佩戴习惯不良、长期的吸烟饮酒等问题，易诱发口腔黏膜病。因此，老年人的口腔黏膜健康状态需要社会更广泛的关注。

医生提醒大家，若口腔内某一位置的溃疡已持续2周未愈合，请务必提高警惕，尽早就医。除此之外，老年人的口腔黏膜一旦出现疼痛、干燥、起疱、破溃、颜色改变等任何问题，都需要及时就诊，以便正确有效的诊断和治疗。

（作者：北京口腔医院口腔黏膜科医师）