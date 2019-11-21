葡萄糖酸锌治口腔溃疡
口腔溃疡是口腔黏膜的一种常见病，人们俗称为“口疮”。发病时溃疡部位疼痛，影响人们的正常饮食，该病还易反复发作，患者非常痛苦。口腔溃疡的病因错综复杂，现代医学认为多与精神紧张、内分泌失调、营养失衡、感染、遗传、胃肠功能紊乱、微量元素缺乏等有关。
葡萄糖酸锌是一种补锌药，主要用于治疗缺锌引起的营养不良、厌食症、口腔溃疡、痤疮、生长发育迟缓等。锌是人体内不可缺少的微量元素，参与人体内300余种酶和功能蛋白质的组成。这些有锌元素参与构成的酶和功能蛋白质可促进组织的生长发育和再生，维持口腔黏膜旺盛的增生角化功能，保持细胞膜的完整性，维持中枢和外周免疫器官的功能。所以服用葡萄糖酸锌，可提高机体的免疫力和修复能力，加速口腔受损组织的修复及溃疡面愈合，促进味蕾生长，恢复口腔黏膜正常的生理功能。
成人可服用70~140毫克葡萄糖酸锌片（含10~20毫克锌），一日2次，来治疗口腔溃疡。一般来说，5天左右口腔溃疡症状会有不同程度的减轻，10~15天溃疡面会逐渐痊愈。
值得注意的是，葡萄糖酸锌不宜空腹服用，餐后服用可减少胃肠道刺激，糖尿病人应慎用。本品不宜与铝盐、钙盐、碳酸盐、氢氧化物等同时服用。另外，服用葡萄糖酸锌时，不能同时进食牛奶、面包、含纤维素和植物酸多的食物（如芹菜、菠菜、柠檬等）。日常生活中，易发口腔溃疡的人应当注意保持口腔卫生，避免食用辛辣刺激性食物；适当锻炼，提高免疫力；保持心情舒畅，避免熬夜和劳累过度。
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