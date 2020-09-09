慢性咽炎，沏金银花玄参青果

慢性咽炎患者咽部多有异物感，分泌物不易咯出，还有干痒刺痛等症状，晨起时往往出现刺激性咳嗽伴恶心，常习惯性干咳、清嗓子。中医认为，慢咽属于“喉痹”范畴，多由于气、痰、湿郁结积滞，日久化热伤阴，最终导致咽喉失养。

在此，推荐一款金银花玄参青果茶，可缓解症状。取金银花、玄参、青果各9克，加水同煎，取汁，每日1剂，代茶频饮。=方中，金银花味甘性寒，归肺、胃经，具有清热解毒、消炎退肿的功效。药理学研究认为，金银花具有抗炎、抗病毒、抑菌等作用，主要用于治疗外感风热、温病发热、中暑等疾病。玄参归脾、胃、肾经，能清热凉血、滋阴降火、解毒散结，常用于治疗温热病热入营血、骨蒸劳嗽、咽喉肿痛等。青果味甘酸，性平，归肺、胃经，清热解毒、利咽生津，现代研究证实其具有抑菌、抗病毒等功效，常用于治疗咽喉肿痛、咳嗽痰黏、烦热口渴等。三药合用，有养阴清热、解毒利咽的作用。

需注意的是，患者日常饮食应避免辛辣刺激性食物，戒烟酒，避免刺激咽喉。▲