河北读者赵先生咨询：我今年20岁，脸上经常长红色小疱疹，有点痛痒，有时还化脓。医生说是青春痘，用了不少药还是此消彼长。朋友给我介绍一个方子：取金银花30克、野菊花10克、生甘草6克，加水浓煎，取液300毫升，每日一剂，分两次服用，每次150毫升。连服3天后，疱疹就能明显减少，脓点消失；再服3剂就能基本治愈。请问专家，这个方子有用吗？

成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和解答：中医认为，痤疮（青春痘）主要与肺经风热、胃肠湿热等因素有关。此方中，金银花味甘性寒，气味芳香，既可宣散风热，还善清解血毒，可治发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等症状。现代研究表明，金银花是治痈疖、脓疮的良药。其药效机理一是能抗菌，对多种细菌、病毒都有明显抑制作用；二是增强免疫功能，其成分能促进淋巴细胞转化，增强白细胞的吞噬功能；三是抗炎、解热，能够促进肾上腺皮质激素释放，对炎症有抑制作用。野菊花味苦性微寒，有清热解毒、消肿散结的功效。生甘草清热解毒，能治痈疽疮毒，其味甘可制约野菊花之苦。三味合用，具有较佳的清解热毒、消除脓疮的效果，对热毒过盛引起的痤疮、痈疖、疔疮等，都有较好疗效。口服的同时，患者可取少量药液用棉签涂搽患部，收效更佳。本方主要适用于实证热证患者，如兼舌红、苔黄或便秘等，脾胃虚寒或腹泻者慎用。