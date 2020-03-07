防治感冒咽炎试试这款汤

近段时间大家最怕生病了，感冒药不好买，去医院又怕交叉感染。广东省人民医院中医科副主任医师林举择为大家推荐一款牛蒡淡豆豉葱白薏仁汤，具有疏风透热，利咽祛湿功效，特别适合这个季节饮用。

林举择解释，牛蒡有健脾润燥，滋阴补益的作用，不寒不燥。同时牛蒡还能疏风散热、解毒消肿，对感冒咳嗽、咽喉肿痛有改善的作用。

淡豆豉是大豆的发酵加工品，味辛、苦，性凉，食之令人开胃。除了有解表除烦，宣郁解毒的功效之外，还可辅助治疗外感清热退烧。

不少人遇上感冒，只会喝姜汤，其实葱白，就连葱须部分都是有帮助的。葱白里面的苹果酸、磷酸会刺激人体血液循环，发汗的效果比姜汤来得更快。

薏米是广东人常用的祛湿汤料，可以健脾利湿、清热排脓。它们合而为汤，汤品虽然带有中药味道，但可以疏风透热，利咽祛湿，在南方春日寒湿气候时饮用，有助于增强人体免疫力，防治感冒咳嗽、咽喉发炎等常见病症。

牛蒡淡豆豉葱白薏仁汤

材料：牛蒡15克，淡豆豉10克，荷叶10克，薏苡仁50克，葱白4个。

制作：各材料分别清洗干净。薏仁稍稍浸泡；把牛蒡、淡豆豉、葱白、荷叶放入煲汤袋里；所有材料一起放入瓦煲内，然后在瓦煲里加入1250毫升左右（约5碗水分量）的清水，武火煮沸后再改文火慢熬30分钟左右，喝时加入适量食盐调味。这是2-3人分量。（羊城晚报记者 陈映平）