焦雅辉：智慧医院建设要绷紧“安全”这根弦

人民网北京9月6日电 9月5日，由国家卫生健康委医政医管局指导、人民网与浙江省卫生健康委联合主办的“2020全国智慧医院建设与发展大会”在浙江杭州举行。国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉在给大会的视频致辞中表示，建设智慧医院是大势所趋，建设过程中要绷紧医疗数据安全这根弦。

国家卫健委自2015年开始，连续实施了两个三年的“进一步改善医疗服务行动计划”，针对人民群众看病就医“瓶颈”问题，创新医疗服务举措，发展互联网医疗服务，不断改善人民群众就医感受。

“作为第二轮进一步改善医疗服务行动计划的重要任务，建立预约诊疗制度、远程医疗制度，以‘互联网+’为手段，建设智慧医院等工作，已经成为今年抗击新冠肺炎疫情期间老百姓看病就医的关键词。”焦雅辉表示，新冠肺炎疫情发生以来，预约诊疗、互联网医院、远程医疗等改善医疗服务重要举措在应对疫情、满足人民群众就医需求等方面都发挥了积极作用。

随着移动互联网、5G、云计算、大数据、人工智能等数字化技术的不断发展和在医疗行业的广泛使用，以及医疗服务质量需求的不断提升，实现精细化的医学诊断和服务，让医疗变得更加智慧，建设智慧医院已是大势所趋。

关于智慧医院的内涵，焦雅辉认为主要包括智慧服务、智慧医疗、智慧护理、智慧管理四个方面。

“智慧服务主要面向患者端，目前发展最快；智慧医疗、智慧护理，是指面向医生、护士的智能化应用，具体而言就是以电子病历系统为核心服务医生护士，让医药护理服务更有效率；智慧管理是指面向医院管理者，做好质控、院感、财务、后勤、耗材管理等，实现医院的精细化管理。”焦雅辉介绍。

同时，焦雅辉还强调，建设智慧医院还要注重“安全”问题。包括医院的安全、信息系统的安全和患者数据的安全。“信息系统的安全，可能是外来的网络攻击。数据安全不仅是信息泄漏，要从国家安全战略高度，认识到医院产生的医疗大数据是国家安全的重要组成，一定要绷紧医疗数据安全这根弦。”

我国医疗服务发展正处在从“信息化”向“智慧化”过渡的关键阶段。焦雅辉表示，推进智慧医院建设的核心目标，就是让群众就医更便捷，让偏远地区人民获得同质化医疗服务，增强广大人民群众就医获得感。

“全国各级医疗机构在实施改善医疗服务行动计划时，也应进一步结合疫情防控常态化实际，发挥互联网+医疗的优势，创新举措，持续提升医疗服务水平及群众就医满意度。”焦雅辉指出，要充分结合当前群众关心的就医问题，瞄准群众防病治病的痛点列出清单，着力解决一些人民群众看病就医、防病治病的操心事。