疫情防控这根弦 只能绷紧不能松

从今日零点起，北京市突发公共卫生事件应急响应级别由二级调整降低至三级。降级说明北京此次疫情防控取得阶段性胜利。不过，虽然疫情防控应急响应再次降低， 防控意识还不能减、防控之弦还不能松、防控措施还不能弱。

今天的疫情防控成果来之不易，需要倍加珍惜，这是全市人民共同努力的结果，值得每个人用心去珍惜和呵护。

逆水行舟用力撑，一篙松劲退千寻。随着应急响应的降低，疫情防控的有关措施也会进行优化调整。在这个时间段，千万不能因为麻痹大意、盲目自信、思想松懈而造成严重后果，因此，必须要保持慎终如始，坚持常态化疫情防控不放松。可以不戴口罩并不意味着不用戴口罩，可以逐步放开公共场所并不表示完全放开，优化小区管控也不等于不用管控。天气炎热，下半年达产追产的任务越来越重，必须要严格落实防控措施，克服重重困难，消除不良影响，确保疫情防控与经济社会发展两不误、两促进。

要进一步加强常态化疫情防控的宣传指导，不断增强公众的自我防范意识和保护能力。常态化意味着战“疫”的复杂性、艰巨性，决不会一蹴而就，也不是咬咬牙、挺一阵子就能过去，要坚决摒弃“毕其功于一役”的思想，用思想常态化、措施常态化应对疫情防控常态化：坚持保持合理的社交距离，不扎堆、不聚集；大力推行分餐制，引领健康文明用餐新风尚；不乱扔垃圾，垃圾分类投放，保持良好生活习惯；不扎堆到医院就医，养成网上预约的良好风尚，通过共同努力，建立起一道道疫情防控牢固防线，为取得最终的胜利奠定坚实基础。