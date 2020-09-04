艾灸，又称灸疗或灸法，是用艾叶制成的艾条、艾柱产生的艾热刺激人体穴位或特定部位，通过激发经气的活动来调整人体紊乱的生理生化功能，从而达到防病治病目的的一种中医治疗方法。

艾灸的原料是艾草，是一种菊科多年生草本药用植物，茎、叶都含有挥发性芳香油。它所产生的奇特芳香，可驱蚊蝇、虫蚁，净化空气。中医学上以艾入药，有消肿活血、祛寒湿等功能。艾草长于山阳，是一种纯阳植物，加上点燃后火力的具有物理作用，中医认为艾灸是补充人体阳气最好的方法。

艾灸是用易燃的艾绒在体表经穴或患病部位进行烧灼、熏烤，借助药物温热的刺激，直接或间接地施以适当温热刺激，通过经络的传导起到温通气血、扶正祛邪作用而达到防病治病和养生。清代针灸学家吴亦鼎在《神灸经纶》中说：“夫灸取于火，以火性热而至速，体柔而用刚，能消阴翳，走而不守，善入脏腑，取艾之辛香作炷，能通十二经、入三阴、理气血，以治百病效如反掌。”简要地说明了灸法治病的特性和效果。

总结古往今来的实践经验，艾灸的作用主要表现为以下几个方面。

其一，温经散寒。人体的正常生命活动有赖于气血的作用，气行则血行，气止则血止，血气在经脉中流行，完全是由于“气”的推送。各种原因，如“寒则气收，热则气疾”等，都可影响血气的流行，变生百病。艾灸正是应用其温热刺激，起到温经通痹的作用。通过热灸对经络穴位的温热性刺激，可以温经散寒，加强机体气血运行，达到临床治疗目的。所以艾灸可用于血寒运行不畅，留滞凝涩引起的痹证、腹泻等疾病，效果甚为显著。

其二，行气通络。经络分布于人体各部，内联脏腑，外布体表肌肉、骨骼等组织。正常的机体，气血在经络中周流不息，循序运行，如果由于风、寒、暑、湿、燥、火等外因的侵袭，人体或局部气血凝滞，经络受阻，即可出现肿胀疼痛等症状和一系列功能障碍，此时，灸治一定的穴位，可以起到调和气血，疏通经络，平衡机能的作用，临床上可用于疮疡疖肿、冻伤、癃闭、不孕症、扭挫伤等，尤以外科、伤科应用较多。

其三，扶阳固脱。人生赖阳气为根本，得其所则人寿，失其所则人夭，故阳病则阴盛，阴盛则为寒、为厥，或元气虚陷，脉微欲脱。凡大病危疾，阳气衰微，阴阳离决等症，用大炷重灸，能祛除阴寒，回阳救脱。此为其他穴位刺激疗法所不及。

其四，升阳举陷。由于阳气虚弱不固等原因可致上虚下实，气虚下陷，出现脱肛、阴挺、久泄久痢、崩漏、滑胎等，灸疗可以起到益气温阳，升阳举陷，安胎固经等作用，使机体功能恢复正常。如脱肛、阴挺、久泄等病，可用灸百会穴来提升阳气，以“推而上之”。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）