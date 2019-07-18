疫苗应用与安全问答：丙种球蛋白

什么是丙种球蛋白？有哪些作用？

目前使用的丙种球蛋白有两种：一种是从健康产妇的胎盘血液中提取的，叫人胎盘血丙种球蛋白；另一种是从健康人的血液中提取的，叫人血丙种球蛋白。

丙种球蛋白所含的抗体种类很多，因此有一定的防病作用。但它所产生的抗体无特异性，不像疫苗那样对某种疾病有明确的针对性。它的应用范围也是有限的，而且制造丙种球蛋白所取的血源不同，每批制品所含的抗体种类和含量也不尽相同，有些抗体的含量甚微，起不到有效的保护作用。

研究证明，丙种球蛋白对预防麻疹、甲肝有一定的效果，对流行性腮腺炎、水痘、风疹、脊髓灰质炎等病毒性传染病也有一定的预防作用，但作用时间短暂。在接触传染病患者早期使用，可以起到防病的作用，使用过早或过晚都会影响效果。如在接触麻疹患者后３天内注射丙种球蛋白，可以预防发病或使病情减轻。此外，丙种球蛋白也可用于丙种球蛋白缺乏症患者的治疗，在严重细菌感染或烫伤时与抗生素合并使用，常有较好的治疗效果。丙种球蛋白在机体内的有效期限为 2~3周，所以用它来防病治病只是一种暂时的免疫方法。

为什么不能经常注射丙种球蛋白？

丙种球蛋白虽然有防病治病的功效，但并非万能的，有人用注射丙种球蛋白来“强身健体”，这是过高地估计了丙种球蛋白的作用。其实，反复多次注射，对机体不仅无益，反而可能有害。 这种害处表现在以下几方面。

◇机体自身能够合成丙种球蛋白，如果长期依靠输入，自身合成丙种球蛋白的能力就会受到抑制，反而减弱了机体的抗病能力。

◇注入的丙种球蛋白毕竟是一种外来的异物，反复多次注入异物必然会引起机体不良反应的发生。

◇反复多次注射丙种球蛋白，机体内可产生对抗丙种球蛋白的抗体，即所谓“抗抗体”，结果在真正需要使用该制品的时候，注入的丙种球蛋白就会被“抗抗体”中和而不能发挥作用。

◇多次注射丙种球蛋白还可能增加感染乙肝的机会。因为在正常人群中有不少无症状的乙肝病毒携带者，如不严格检查血源，制造出来的丙种球蛋白就会有含乙肝病毒的风险。

（摘自《疫苗应用与安全问答》 中国医药科技出版社出版 刁连东 翟如芳 主编）