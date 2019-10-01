广州中医药大学第一附属医院肿瘤中心主任医师 曹 洋

古代医学著作《黄帝内经》记载：“阴平阳秘，精神乃至；阴阳离绝，精气乃绝”。这句话的意思是说，人体阴阳相互协调，则精气充足，精力充沛，若阴阳任何一方偏盛偏衰，就会导致疾病发生。中医认为，在阴阳协调平衡的关系中，阳气更为重要一些，发挥着主导作用。只有阳气致密于外，阴精才能固守入内，从而保证阴阳和合。

天之阳温养万物，使得万物生长收藏；人之阳温养机体，使得生命生生不息。中医理论讲，天体运转不息、万物荣枯更迭是依赖太阳的光明和温养，人体的阳气就好比天上的太阳，是生命的主角，维护五脏气机正常运行，推动气血津液循环周流。阳气在人体主要发挥两大作用：一是气化温养，人的脏腑经脉靠阳气温养，以维持机体正常活动。阳气充足，脏腑便调和，人的思维也就敏捷，张弛自如。二是抵御外邪，阳气能固护肌表，同时又可驱除人体内的病邪，因此中医治疗疾病常以“正气存内，邪不可干”为治疗原则。

中医学认为，长期阳气不足，轻则疲乏无力、手脚冰凉、腰酸背痛、肥胖等，重则可能招来癌瘤。癌瘤属阴邪，多因“痰凝”“瘀血”等阴性致病产物聚积于体内某一部位而产生，是肿瘤病“标实”的表现。正常情况下，阳气充足时可推动机体津液、水饮运化，使代谢产物正常排出。相反，阳气不足，脏腑经络运行不畅，病理产物郁积体内，气血津液运行失常，化为痰饮和瘀血，相互“勾结”，成为癌瘤。因此，肿瘤病的治疗过程中，需重视振奋机体阳气。

判断什么属阴、什么属阳，方法很简单：凡运动的、外向的、上升的、弥散的、温热的、明亮的、兴奋的都属于阳；相对静止的、内守的、下降的、凝聚的、寒冷的、晦暗的、抑制的都属于阴。令人遗憾的是，现代人的生活方式损阳的表现居多，如久坐不动、好吃懒做、长期伏案、夏日贪凉、冬日薄衫等。因此，日常生活中，要注重“近阳远阴”，可从以下方面做起。

1.养成良好的生活作息。早晨6点左右起床，中午适当午休，晚上11点前入睡；避免熬夜，睡前不要使用手机。

2.适量户外运动。上午是机体阳气顺应天时逐渐充盛的时间，可增加户外活动，如五禽戏、八段锦、太极拳、散步、慢跑、球类活动等。

3.避免长期伏案。工作45分钟，休息10分钟，劳逸结合才能舒心减压，使全身气机在阳气的推动下顺利到达各脏腑经脉。

4.注意保暖，避免贪凉。夏日空调不要开得太低，避免冷气直吹；少食冰淇淋、冰西瓜、冰啤酒等寒凉食物。

需要提醒的是，中医讲究辨证施治，所以肿瘤疾病的发生不都是因为阳气不足，通常还可能包含其他脏腑盛衰或病理产物蓄积等病机。所以，若身体出现反复不适，应根据自身情况请专业医师鉴别，切勿妄用扶阳之法，以免适得其反，使病情愈加恶化。