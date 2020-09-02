减肥多年一斤没瘦？这三个减肥大坑要避开！

编者按： 生活中，很多人为了瘦下来煞费苦心，但有些人非但没减肥成功，反而越减越肥，这是怎么回事？今天，小编就和大家分享减肥中的三个大坑，希望大家永远别踩！

胃饿小了人就瘦了？

真相：以饿制胖，完败！

别看我们平时都爱拖延，可一减肥就着急！于是，第一个办法就是不吃饭，争取短时间内把胃“饿小”。第一天还好说，毕竟胃里还有之前的粮食垫底，加上大家刚减肥时的强大信念，除了别人吃饭看着心里苦，第一个24小时不算特别难。但越往后，越能深刻感受到什么叫“饿瘪了”。而且，不减肥的时候每天想做的事情可多了；但只要开始减肥，脑子里就只剩下一个字：吃。

即便从第三天已经从纯靠饿改为黄瓜西红柿减肥法，但那种饥饿难耐、抓心挠肝、心酸委屈的感觉还是如影随形、排山倒海，就想翻箱倒柜找吃的。缓过来后，看着吃完的泡面、卤蛋、火腿肠、薯片，陷入深深的自责……

专家说

胃是一个容纳器官，胃黏膜确实具有延展性，长期饱腹会增大胃容量，长期饥饿会使胃黏膜缩小，食量变小。不过，长期挨饿危害很多，比如会使胃肠功能节律紊乱，甚至造成低血糖。

我们的身体就像一个银行，当发现每天的收入——摄入的食物少了，就只能减少支出，除了维持身体必须的功能运转，其他业务能暂停就暂停——脱发、贫血、大姨妈离家出走、营养不良等，会接踵而来。

还有更扎心的：饿瘦了反弹得更快。而且，长期疯狂节食，肌肉也会快速流失。肌肉走得容易，想再增肌可就难了。建议大家，还是不要采取这种伤身又考验意志力的极端方法了。

只做有氧不增肌？

真相：一不小心平台期，得改！

减肥离不开运动，所以跑圈很容易被大家瞄上——进可攻退可守，步子倒腾快了是慢跑，慢了就是快走，很适合“战五渣选手”。然而，跑了近1个月初见成效后，紧接着，平台期——减肥中的一座大山就迫不及待地登场了。

专家说

减肥时，我们确实需要变换着方式去运动，只有氧、不增肌并不可取。大家都知道有氧运动会消耗脂肪，但还有一点可能被忽略：单次长时间有氧运动也会消耗肌肉，肌肉比重下降，则会降低基础代谢率。

我们可以试着加入一些增肌训练。无氧运动还有一个更直观的作用——让身体线条变得好看。这样一来，即便体重没有明显下降，但会发现身上的肉肉更紧致了，身体的围度也变小了。好消息是，随着肌肉增加，基础代谢率也会提高。

所以，摆正心态，开足马力，勇敢地冲过平台期吧！翻过这座“大山”后，你还会继续瘦下去。

减完再也不用运动啦？

真相：减完结束战斗？考验才刚开始！

健身房里，当你咬着后槽牙问教练深蹲还剩几秒，凑凑合合糊弄完了波比跳；隔壁那位大佬，战绳甩得拉风，杠铃推得刷刷作响；你心里有没有飘过这样的弹幕：

让不让人活？身材都这么好了，为什么还天天来锻炼！

其实，这个问题更确切的说法或许是：我们到底为什么减肥？减肥后该如何维持？

想要变好看只是外在，更重要的其实是健康。

专家说

生活中，很多人都是抱着“减完就完了”的心态开始减肥大业，希望快速见效，身体多受点罪也在所不惜。实际上，减肥教给我们的是保持良好的生活习惯，规律运动、营养均衡、少吃不健康的食品。在美的同时，还要健康、快乐！

小贴士：有助于控制体重的饮食计划

想要实行有助于控制体重的饮食计划，最重要的是均衡饮食。健康的饮食计划应该符合以下几点要求：

1、注重水果、蔬菜、全谷物、无脂或低脂牛奶和奶制品的摄入。

2、选择瘦肉、家禽、鱼类、豆类、鸡蛋和坚果。

3、选择含有较低含量的饱和脂肪、反式脂肪、胆固醇、盐（钠）和添加糖的食物。

4、保证每日所需的热量。

各类食物应该怎么选择和烹饪？

1、水果

新鲜、冷冻或罐装的水果都是不错的选择。除了常见的苹果和香蕉，还可以尝试芒果、菠萝或猕猴桃等。最好选择当季的新鲜水果，不是当季的时候，试试冷冻、罐装或干制的水果。需要注意的是，干制和罐装的水果可能含有添加糖或糖浆，应该控制摄入量。

2、蔬菜

尽量选择相对健康的烹饪方式，少油少盐。蔬菜生熟搭配吃，对身体更有益。有些食物生吃或熟吃摄取的营养成分是不同的，比如，番茄中含有番茄红素，要想摄取就应该熟吃，但如果需要摄取维生素C，生吃的效果会更好。同时，蔬菜选择还应该多样化，可每周尝试一种新的蔬菜。

3、含钙食物

除了无脂低脂牛奶外，还可以考虑不含糖的低脂和无脂酸奶。它们有很多种口味，可以作为很好的甜点替代品。

4、肉类

如果你最喜欢的食物是需要油炸的，可以尝试换一些更健康的烹饪方法，比如烘烤或烧烤，甚至可以尝试用干豆来代替肉类。

健康的饮食在于平衡。你可以享受你最喜欢的食物，即使它们高热量、高脂肪或高糖。关键是要偶尔吃，并与更健康的食物和更多的体育活动保持平衡。在选择这类慰藉性食物时需要注意以下几点：

1、降低食用频率。从每天吃减少到每周一次或每月一次。

2、减少食用量。高热量食物如巧克力棒，从吃一整块减少到吃更小块或者只吃半块。

3、尝试低热量食物。使用低热量的食材或者用不同的方法来烹饪食物。例如，食谱中包含全脂牛奶、黄油和全脂奶酪，可以试着换用脱脂牛奶、少量黄油、低脂奶酪、新鲜菠菜和西红柿制作。即便如此，也不能因为更换食材而增加食用量。（人民健康网综合自健康中国、人民网-科普中国）

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