秋燥、秋感、秋泻!如何应对秋老虎的"三板斧"

“秋燥、秋感、秋泻”是“秋老虎”的三板斧，北京中医药大学东方医院儿科王道涵、吴力群医生建议宝爸宝妈们做好日常调摄、增强宝宝自身体质，才是应对“秋老虎”发威的基本原则。均衡营养、积极锻炼、愉悦心情是人体防病抗病的重要手段。

中医如何认识“秋老虎”

按照传统历法，立秋一到，秋季伊始。《管子》中记载：“秋者阴气始下，故万物收。”中医学认为，燥为秋季主气，称为“秋燥”，其气清肃，其性干燥。初秋时节暑热之气尚未尽散，加之雨水较少，天气干燥，温热之气与燥气相结合，化为“温燥”。温燥之邪最容易侵犯肺和肠道等“多津液”器官。肺为娇脏，喜润恶燥，肺与大肠相表里，燥邪犯肺，偏袭大肠，出现肠道津亏，故此人体会出现少津的现象，比如皮肤干燥、口鼻干燥、两目干涩、咳嗽咽痛、便秘等。

“秋老虎”都会带来哪些伤害

1. 呼吸道疾病

“秋老虎”期间，早晚凉嗖嗖，中午成蒸笼，快速的冷热变化对宝宝抵抗力是一个严峻考验。在这样的环境下，呼吸道黏膜受到乍冷乍暖刺激后，常影响黏膜纤毛的正常运动，呼吸道免疫防御功能下降，给病原体侵入提供了可乘之机。此时如果宝宝穿着衣物不合适，或者平时身体素质偏差，很容易引起伤风感冒，重则出现气管炎、肺炎。

2. 消化道疾病

夏秋交替之际，消化道疾病以感染性疾病为主，包括细菌性痢疾、大肠杆菌引起的胃肠疾病以及被污染食物引起的食物中毒，这些疾病都以吐泻为主要表现，并伴随不同程度的脱水和电解质紊乱。其中，轮状病毒感染在“秋老虎”季节尤为猖獗。除了感染性因素外，天凉之后人们食欲转佳，暴饮暴食下胃肠负担加重；昼夜温差大，腹部容易受凉，肠道蠕动加快，也会出现腹泻症状。因此儿科门诊常流行这样一句顺口溜：“忽然一阵秋风来，腹泻患儿排成排。”

“打虎”重在自身强

中医重视“秋冬养阴”的养生原则，夏季人体营养成分丢失，可以通过秋季食补来恢复。食补应以“清补”为佳，除了积极饮水外，还需要适当增加润肺生津的食材摄取。中医讲“五果为助、五菜为充”，新鲜的瓜果蔬菜中富含膳食纤维、维生素和矿物质，既可以满足人体所需的营养，又可以补充排汗后丢失的各类微量元素，其中以银耳、百合、藕、山药、扁豆、白菜、白萝卜、梨等白色果蔬更适合秋季食用。可搭配苹果、番茄、柚子等酸甘生津食材，减少西瓜、黄瓜等寒凉瓜果摄入，尤其要少食煎炸类食品。对于平素脾胃较弱的孩子，提倡不拘时饮粥，既可以防暑补液，又能增进食欲，可根据个人口味选择绿豆粥、山药粥、莲子粥、薄荷粥等。

由于天气骤然变化，衣物增减应及时适当，入秋穿的过暖会助长宝宝“上火”的毛病；但早晚天凉，或者平素体质偏弱的孩子则不能盲目“秋冻”，否则既起不到提高抵抗力的作用，相反会增加感冒风险。建议家长选择透气性和保暖性较好的棉质衣物，并做好“三暖”（暖腹、暖背、暖手脚）防护，尽量减少空调使用，多使用自然风降温换气。

入秋也是锻炼的好季节，适当的户外运动，既可以增加宝宝对寒热天气变化的适应性，增强呼吸系统抗病能力，又能加快新陈代谢，促进胃肠蠕动，减少便秘和厌食发生。

秋风萧瑟，万物凋敝，成人触景伤情后人们往往会出现情绪低落的表现，而儿童在秋季入学后，新的学校、新的班级、新的课程，孩子可能会一时不适应，随之出现情志问题。中医认为这种抑郁不舒的心境与肺气不舒有关，并提出“诸气膹郁,皆属于肺”的观点。因此，秋季到来后精神调养也至关重要。如何做才能舒展肺气呢？其实并不难。首先，对于平素情绪低落、爱哭闹的宝宝，可以多让其尝试开心的事情，提高他们对新鲜事物的兴趣；家长应减少平时对宝宝过多的约束和批评，多以赞扬和褒奖为主，让孩子有获得感和成就感；全家可以利用节假日进行户外活动，感受大自然美感，营造温馨的家庭氛围。这些尝试都可以帮助开阔心胸、放松心情，以抵消秋季肃杀之气带来的不利影响。