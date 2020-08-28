8月27日至28日，以“康养城市的发展与创新”为主题，首届中国康养城市发展高峰论坛举行。

会上，中国老年学和老年医学学会会长刘维林指出，康养城市的建设一定要围绕促进人的身心健康、社会参与等展开。康养城市是大健康的概念，应该聚焦全龄健康。他认为，康养城市至少需要三方面的要素：一是城市的战略谋划，必须要坚持中央十八届五中全会提出的“坚持以人民为中心，坚持创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念；二是康养城市的产业基础，需要城市政府把健康落实到城市规划、建设、管理、服务、产业的各个方面；三是康养城市的环境支撑，包括自然环境，城市生活设施环境以及社会人文环境和文化环境。

五大连池市委书记王玉涛介绍，当地有火山矿泉，还有丰富的物产资源和发达的旅游产业，发展康养城市优势得天独厚。他还表示，未来五大连池市将以适老性为城市建设核心，打造“康养+”理念，从产业融合角度推进“康养+农业”，大力发展特色农业，加快发展大豆食品产业；发展“康养+旅游”，建立区域康养旅游产业发展联盟，整合现有机构力量，以区域融合助推康养城市创建；“康养+社区”理念从产城融合出发，完善医疗、康养社区等适老性的城市基础建设。

中国老年学和老年医学学会副会长、北京宏福集团董事局主席黄福水表示，宏福集团选择在五大连池落地文旅康养产业，正是看中五大连池自然资源富集，有丰富农林资源和珍稀的矿泉资源，是联动其国内外候鸟式旅居养老的重要布局。他还提出，做康养产业要考虑不同年龄阶段老人的切实需求。